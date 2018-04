Den 56-årige mand fra Middelfart, som onsdag morgen blev jagtet af en politipatrulje, mens han kørte bil midt i Odense, er ikke blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fyns Politi nøjedes med at sigte ham for blandt andet narkokørsel.

- Vores jurister vurderede ikke, at det kunne lade sig at gøre at fremstille manden i grundlovsforhør.

Den 56-årige sigtede, som kommer fra Middelfart, blev anholdt omkring klokken 8 onsdag morgen.

Forud for det var han kommet kørende forbi en politipatrulje. I høj fart og via fortovet. Det fik politiet til at sætte en jagt ind på manden, og det lykkedes at få stoppet bilisten i hans røde varevogn.

Men da en af betjentene fik åbnet døren ind til varevognen, speedede manden pludselig op, hvilket betød, at han trak betjenten med sig et stykke hen ad vejen. Derefter stak den 56-årige af via gader midt inde i Odense - og med patruljen lige efter sig.

Det lykkedes betjentene at standse bilisten ved Kongensgade, blandt andet fordi de tog peberspray i brug.

Men efter at manden altså kom i politiets varetægt, har han nu fået lov at gå igen.