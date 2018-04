Efter tre år var det langt fra planen, at Mobile Industrial Robots skulle sælges - men ejerkredsen fik et tilbud fra amerikanske Teradyne, de ikke kunne sige nej til, fortæller adm. direktør og en af de fem ejere, Thomas Visti.

MIR solgte sin første robot i januar 2015. Det er ikke længe siden, hvad er årsagen til, at I sælger til Teradyne allerede nu?

- Vi havde heller ikke planer om at sælge. Langtfra, men vi fik et rigtig godt tilbud og en pakkeløsning, som vi ikke kunne sige nej til.

Der er selvfølgelig 1,7 milliarder gode grunde til, at I sælger - men er der andre årsager, for I har takket nej til købstilbud tidligere?

- Det er rigtigt, der har været mange interesserede. Men Teradyne kender vi, og de kender os og Odense, på grund af at de købte Universal Robots for tre år siden. Så vi ved, at de mener det, når de siger, at de vil lade os selv udvikle og drive virksomheden. Det har de vist hos UR - og de har garanteret os de samme vilkår. Det har været helt afgørende for mig og Nils (stifter Jul Jacobsen, red.), at vi fortsat kan udvikle virksomheden og gøre det fra Odense. For vi er slet ikke færdige.

Så Teradyne ved, hvad de køber?

- Ja, helt sikkert. De vidste alt om os, det var helt tydeligt undervejs i processen. De har gjort deres forarbejde grundigt. De har også vidst, at de køber sig ind i mere af det, de allerede har i UR med collaborative robotter, brugervenlige produkter, konkurrencedygtige priser, hurtig tilbagebetaling og et stort distributionsnetværk over hele verden.

Det lyder ikke som om, det har været en ret lang proces?

- Nej, det har været et forløb på to måneder. Vi fik den underskrevne kontrakt i dag (onsdag, red.) klokken 13.

Du er tidligere salgsdirektør i Universal Robots, og du kender både stifter Esben Østergaard og den nuværende direktør rigtig godt allerede. Hvad betyder det for jer, at I nu er er i samme koncernfamilie?

- Mit kendskab til Esben og Jürgen von Hollen (UR-direktør, red.) har helt sikkert betydet, at jeg har vidst, at vi ikke kunne få en bedre partner i Teradyne. Det er et perfekt match for os. Og nu betyder det, at vi tre sammen skaber den stærkeste virksomhed på markedet, når det handler om collaborative robotter. Det er også det, Teradyne har købt sig til.

Hvad får I udover den meget store check fra USA?

- Ja, den er ret voldsomt, og ser man på den samlede pris, så betaler Teradyne 22 gange vores årlige omsætning for virksomheden, men med den strategi og de vækstrater, vi har, så syntes jeg faktisk, det er en god pris. Alene fra januar til nu er vokset fra 51 til 83 ansatte, og vi har tredoblet vores omsætning i første kvartal i forhold til sidste år. Vi får til gengæld muskler og en koncern i ryggen, som gør, at vi kan fortsætte og styrke udviklingen, så vi kan fastholde vores position i et marked med meget store spillere.

Hvad siger medarbejderne til nyheden?

- De er mega stolte, og det skal de være, for de har spillet en kæmpe rolle i udviklingen af virksomheden. Men det er klart, at de også spørger, hvad "betyder det for mig". Men der kan vi bare sige, at vi fortsætter og følger den plan, vi har lagt. Der er ikke noget nyt der, det nye er, at jeg skal referere til en koncern i USA og skal deltage i bestyrelsesmøder hos Teradyne i Boston fire gange om året. Så kan jeg følges med Jürgen fra UR.