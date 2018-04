I en tale, der mødes med store bifald i de to kamre i USA's kongres, advarer Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mod nationalisme, klimatruslen og mod at haste ud i en konflikt med Iran.

Alle emner, der i dag splitter USA's kongres.

Iran vil aldrig få lov til at skaffe sig atomvåben, siger Macron. Men han tilføjer, at Frankrig ikke agter at løbe fra atomaftalen med Teheran, som også USA, andre stormagter og EU har skrevet under på.

Men den franske præsident er villig til sammen med USA at se på, om der er behov for en tillægsaftale med iranerne.

Præsident Donald Trump har truet med i næste måned at trække USA ud af aftalen.

Det er en tale, hvor Macron udfordrer det republikanske flertal i Kongressen, når det gælder klima.

Det kan flere gange også høres på det jubelbrøl, der lyder fra de demokratiske medlemmer.

- Der er ingen plan B, siger Macron om klimaaftalen fra Paris, som Trump sidste år trak USA ud af.

- Jeg tror på, at vi har redskaber mod truslen mod planeten. Det er videnskab.

- Jeg er sikker på, at en dag vil USA komme tilbage og slutte sig til Parisaftalen, siger han.

Men lydniveauet falder fra begge fløje, da han advarer mod at vende ryggen til atomaftalen med Iran.