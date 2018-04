Indsigt

Revydirektør Lars Arvad jubler over at have fordoblet billetsalget. Målet er at blive en institution blandt revyerne.

Onsdag havde billetsalget til årets udgave af Odense Sommerrevy rundet 17.304 solgte billetter. Mere end dobbelt så mange som sidste år, og det glæder revydirektør Lars Arvad.

I har lavet 13 ekstraforestillinger, I har kun 3300 billetter tilbage og har solgt over dobbelt så mange som sidste år. Hvad er forklaringen?

- Jeg tror, der er flere forklaringer. Der er ingen tvivl om, at holdet i år har en meget stor del af æren. Men omvendt havde vi ikke kunnet gøre det her det allerførste år. Jeg tror også, det har en betydning, at vi nu to år har givet folk en god oplevelse, og nu ved folk, hvad de får. Vi er ved at have etableret os i folks bevidsthed.

Hvor hurtigt kunne I mærke, at revyen ville få et stort gennembrud på billetsalget?

- Allerede fra dag et. Lige i starten var vi selvfølgelig spændte på, om det bare var den første interesse, og om det ville blive ved. Det har det gjort, og vi er simpelthen så glade for, at så mange vil ind og se revy her i teltet.

Nu hedder det Odense Sommerrevy, men hvor kommer dem, der køber billet, fra?

- Vi kan se på dem, der køber, at en del kommer langvejs fra. Vi har mange kunder fra trekantområdet, Østjylland, Aarhus og København. Så det er ikke kun lokalt, der er opbakning.

De første to år har budt på underskud og pres på dine skuldre. Hvordan er det at se, at det nu går den rigtige vej?

- Det er en kæmpe lettelse. Jeg har hele tiden sagt, at det ville tage noget tid, men at se den vækst vi har oplevet i år - det, tror jeg ikke, er noget, man oplever mere end en enkelt gang i sit liv. Så jeg er meget glad og meget lettet.

Det er ifølge en aftale med Odense Kommune sidste år, at revyen får støtte. Kan I klare jer uden støtte?

- Vi været utroligt glade for den støtte, vi har fået fra Odense Kommune. Uden støtte havde det ikke været muligt at få det her op at stå. Som det ser ud nu, står og falder revyen ikke med en støtte fra kommunen.

Dit mål var at etablere Odense Sommerevy på Engen. Det ser ud til at være lykkedes, så hvad er det næste?

- Man siger at tre år, så er noget en tradition. Men vi vil gerne være en institution. Noget som folk bare skal se ligesom mange af de andre store revyer. Og den slags tager tid. 10 år måske, men det er det, der er målet.

Med 13 ekstra forestillinger har I udvidet voldsomt i år, men er det overhovedet muligt at udvide mere?

- Der er stadig mulighed for at udvide med lidt flere forestillinger, hvis det skulle være. Men omvendt har vi også Skt. Hans på Engen at tage hensyn til. Så der er grænser for, hvor længe vi kan have teltet stående her.

Kunne det være en mulighed at flytte revyen til et andet tidspunkt. Med en premiere 10. maj er det jo ikke helt sommer endnu?

- Nej. Det er fedt at være sommerens første revy, og det vil vi ikke give køb på.