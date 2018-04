- Jeg har været 11 år i Cirkusrevyen, og jeg trængte til at prøve noget nyt. Så jeg glæder mig til at skulle lave revy her i Odense, og så med et hold, hvor flere er mine venner i forvejen, lød det fra Peter Aagard, der hurtigt kunne se en forskel fra Cirkusrevyen til Odense. Scenen i Fruens Bøge er langt større.

Det er i øvrigt ikke kun på skuespillersiden, at der er to debutanter med på den odenseanske scene. I kulissen er der også en ny mand i skikkelse af frisør Peter Aagard , der allerede nu har en finger med i spillet i forhold til en del af de kostumer, parykker osv., som skuespillerne skal iklædes. Og han er hverken uvant med revy eller med skuespillerne.

- Ja, måske ved vi lidt mere end mange andre om, hvad revyen kommer til at indeholde. I hvert fald regner jeg da med, at der kommer et eller andet dansenummer, for vi har kunnet høre en del tramperi fra førstesalen, lød det fra Jess Heilbo fra Carlslund.

Og netop på Carlslund har man været glade for at kunne lægge hus til revyholdet.

- Vi har gjort det masser af gange før. Fra Tivoli sidste sommer til 39 Trin for nylig, hvor jeg både instruerede ham og Thomas Mørk, fortalte Joy-Maria Frederiksen. Hun glæder sig i øvrigt over at kunne rykke ind i teltet og begynde at øve på scenen fra fredag. Siden mandag har man øvet på førstesalen på Carlslund.

Skuespillerægteparret Niels Olsen og Joy-Maria Frederiksen kommer ikke til at savne deres datter, mens arbejdet med sommerrevyen står på. Rosa Maria Olsen er også med til revyen, hvor hun har fået job som instruktørassistent for sin mor. Og i det hele taget har Niels Olsen ingen problemer med at blive instrueret af sin kone.

For Jani Lykke Methmann, formand for bestyrelsen for Odense Sommerrevy, var det en aha-oplevelse, da hun kom ind i maskinrummet bag Odense Sommerrevy. - Det var overraskende for mig, at der bag det store grin også ligger en tragik. Uden alvor ingen humor. Der er så mange måder at fortælle en historie på, og revyen formår at gøre livet omkring os levende. Vi ser det i et andet perspektiv, det får en anden dimension. Der er mange måder f.eks. at se USA's præsident Trump på, og han er blevet fortolket af mange revykunstnere.

Gode praktiske sportssko og en lun, ulden trøje i den klassiske norske stil med tinhægter. Bodil Jørgensen er en skuespiller, der er vant til selv at tage affære, også hvis der skulle blæse en halv pelikan i Fruens Bøge-træerne. Fryse gider man ikke "på settet". Mon ikke hun har taget sin tørn med iskolde optagedage med Badehotellet, hvor vinter har skullet gøres til sommer i klitterne. Måske skulle hun også have forsynet sig med olietøj, for dagens pressemøde på Engen blev afsluttet i slagregn.

Studenterbilletterne bliver ligesom alle andre billetter til årets 30 revyforestillinger på Engen i Fruens Bøge revet væk. Nu udmærker studierabatten sig også markant. Der er lavet en gratisdag 17. maj kl. 14, hvor 450 af de 700 pladser er studiegratis, hvis man ellers har svaret på et spørgeskema om revy før, nu og i fremtiden. Et skema, som skal gøre Odense Sommerrevy i stand til at tiltrække også det helt unge publikum. Eller gøre fattige studerende til fremtidige revypublikummere. Så sent som onsdag formiddag blev der afleveret endnu 47 spørgeskemaer og udleveret et tilsvarende antal billetter, fortæller Christina Geertsen Wiuff, sekretariatsleder ved Odense Sommerrevy.