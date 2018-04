Han er selv kunstner og maler. Ikke professionelt i den forstand, men sådan for at slippe nogle følelser fri. Han har før arbejdet med scenografi. Han har været gift med en scenograf, og da Odense Sommerrevy i år ikke ville ud og eksperimentere med led-skærme, avanceret teknologi og kulisser med masser af effekter, så lå det lige til højrehånden for Mørk at byde ind med de scenestykker, der er rammen om det helt væsentlige. Skuespillet, ordene, dans, sketches, sang.

- Jeg er glad for, at du siger, at det ser enkelt og nemt ud. Som noget der er tryllet frem på et par dage. Så har det ramt sin mission og fortæller noget om sprudlende sommer og forår, siger Thomas Mørk.

Han har lige fået et ekstra revymellemnavn i dagens anledning. Det var store præsentationsdag, hvor ikke blot skuespillerholdet bag Odense Sommerevy skulle præsenteres, men det var også hele setuppet bag revyen, som havde sat sig for at være klar til at vise sig frem, og her har Thomas N. Mørk haft mere end en finger med i spillet.

Der er ikke noget, vi hellere vil, end have publikum også i de yngre og helt unge årgange. Der er ikke noget galt med dem vi har, men faktisk laver vi også gøgl og show, som rammer alle med sans for humor og underholdning. At more sig har ingen alder, siger Thomas Nordentoft Mørk.

- Det er ikke så almindeligt for unge mennesker at gå til revy. Det er mest nogle med samme hårfarve som dig og på din alder, der kommer til revyerne rundt omkring i landet. Der trives en vrangforestilling hos de unge om, at revy ikke kan være smart. Jeg har snakket med nogle unge, som var vilde med Live fra Bremen, som både Niels Olsen og jeg har været med til at lave. De fik en længere sang om revyen og dens sjæl og konkluderede:

- Revy, er det sådan en slags Live fra Bremen for ældre? De var da på sporet, men det er ikke kun for ældre. Du kan kalde det et miks af skuespil, hurtige replikker, dans, sang og standup, siger Thomas Mørk.

- Med de hele enkle kulisser, som kunne associere til romantik, Fruens Bøge og Engen, hvor vi spiller. Det har taget nogle måneder at udtænke og designe. Der er meget, som skal regnes ud og vurderes. Publikum skal kunne se, hvad der foregår, og på scenen skal vi have en god fornemmelse. Det rum, du spiller revy, laver standup eller skuespil betyder uendeligt meget. Du skal have en god fornemmelse for at præstere. Den her kulisse er uden krumspring og moderne teknologi. Det er revyen, som er i centrum. Når alt det fine er sagt, så er vi jo bare nogle gøglere der er kommet til byen for at lave noget fis og ballade, siger han.

- 9. maj (generalprøve) ser det meget anderledes ud. Lys og lyd, og jeg lover dig, at der sker voldsomme ting det sidste døgn inden. Der bliver redigeret, skåret ud. Timing. Og spørger du mig, om jeg har prøvet at stå på en scene med en pointe, som faldt til jorden - så har jeg da hørt om det. Her kommer timing og snarrådighed ind i billedet.