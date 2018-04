Indsigt

- DM i Dans for Efterskoler er en fynsk opfindelse. Hvordan kom du på idéen?

- Jeg har selv gået på en idrætsefterskole på en danselinje for 15 år siden snart, og der var jeg rigtig ærgerlig over, at vi ikke havde de samme muligheder som eksempelvis håndbold- og fodboldlinjerne, hvor man kom ud og mødte andre efterskoler, der interesserede sig for det samme. Der manglede en fælles konkurrence. Danselinjerne kunne kun tage ud til gymnastikopvisninger, men gymnastik og dans er ikke helt det samme, så danseholdene var ligesom lidt udenfor. Derfor synes jeg, der manglede et fællesskab for dans på tværs af efterskolerne. Efter jeg blev ansat som danselærer, manglede det stadig. Vi er en stor efterskole (Rikke Rønnov Bak er nu ansat på Glamsdalens Efterskole, red.), så jeg syntes godt, vi kunne løfte projektet.

- Hvorfor skulle det lige være et DM - hvad giver den titel konkurrencen?

- Der er ingen tvivl om, at for mange af vores elever er det årets højdepunkt. Alle de andre sportsgrene som hånd- eller fodbold er også til DM for efterskoler inden for deres sportsgren. Men det er rigtig vigtigt, at de oplever fællesskabet omkring sporten og ikke kun konkurrenceelementet. Derfor er der den første dag til DM workshops, og på anden dagen viser man det, man har lært. Der er fokus på fællesskabet, og at de får lov at vise, hvad de kan på de forskellige efterskoler.

- Hvordan har det udviklet sig siden det første DM i 2015?

- Det er gået forrygende. For hvert år er der kommet flere og flere tilmeldte skoler. Det vidner om, at der er flere, der har fået øjnene op for dans, og flere skoler, der får dans som linjefag. Første år var der ni skoler med. I dag er der så mange skoler med, at man har været nødt til at lave regionsmesterskaber inden DM, fordi der simpelthen ikke er plads til de 30 efterskoler, der er med i år, på én efterskole. Derfor har vi måttet lave kvalifikationsrunder. De to bedste hold inden for streetdans (hip hop) og freestyle går videre. Freestyle dækker over, at man må have mange forskellige genrer med - eksempelvis musical, moderne eller ballet, eller hvad de nu har lyst til.

- Hvad er håbet med at holde et DM?

- Håbet er, man får delt de erfaringer, man gør sig på de forskellige efterskoler. Både lærerne imellem, men også hvad efterskolerne kan hver især. Det er fedt for elverne at se, hvordan dans også kan være, og det er fedt at dele deres passion med andre ud over de 30 andre, de går på linje med.

- Hvad vinder man?

- Man vinder æren. Man vinder en pokal og håneretten over de andre skoler et helt år, og man kvalificerer sig også til året efter. Men det er æren, der er på spil. Der er intern konkurrence efterskolerne imellem, og man går meget op i at være den bedste efterskole.