- Jeg er meget tilfreds. Det har været et rigtig godt år for Energi Fyn, hvor vi har formået at konsolidere os som et stærkt energiselskab med en solid position i energisektoren i Danmark, siger han i en kommentar til regnskabet.

Da man samtidigt havde et plus før skat på 153 millioner kroner og et resultat på bundlinjen på 126 millioner kroner efter skat, var det en meget tilfreds adm. direktør Bent Agerholm, som onsdag præsenterede årsrapporten på repræsentantskabsmødet hos Energi Fyn.

Energi Fyn havde et travlt 2017, hvor man samtidigt også skulle servicere og levere strøm til 200.000 kunder, som kvitterede ved at placere energiselskabet på øverste plads over Danmarks bedste el-selskaber - ifølge en uafhængig undersøgelse. For andet år i træk i øvrigt.

Solide overskud og en velpostret egenkapital er med til at styrke selskabet i et omskifteligt marked, hvor der er hård og fri konkurrence om kundernes gunst. Det sikrer økonomi til at fremtidsikre selskabet og samtidigt sætte prisen ned for kunderne.

- Vi har investeret fem milliarder de sidste 10 år, så vi i dag kan servicere vores kunder bedst muligt. Samtidigt har vi reduceret el-prisen med 10 millioner kroner sidste år og 28 millioner kroner i 2015, siger direktøren.

Bent Agerholm glæder sig over, at ambitionen om at skabe tilfredse kunder, lykkes for selskabet for andet år i træk. Ifølge EPSI Rating, som undersøger el-kundernes tilfredshed med deres selskab, har Energi Fyn de mest tilfredse kunder i Danmark tæt fulgt af det jyske elselskab SE, som haler ind på den fynske energivirksomhed.

På el-siden kan de 200.000 kunder især glæde sig over, at Energy Fyn kun meget sjældent oplever strømafbrydelser. I 2017 havde el-kunderne således strøm i kontakten 99,997 procent af tiden.

- Men det er selvfølgelig ikke rart at være den lille del, som oplever strømafbrydelser. Men vi gør alt, hvad vi kan for at rette vores fejl og sørge for at kommunikere i øjenhøjde. Det gør vi meget ud af, og det skaber tillid, fortsætter han.

Tidligere onsdag kunne han og naturgasselskabet Nature Energy i øvrigt afsløre, at Energi Fyns kundebase vokser betragteligt, når Agerholm og Co. overtager 60.000 gaskunder fra Nature Energy. Dermed kommer der endnu en vare på hylden i energibutikken hos Energi Fyn.

- Vi mangler naturgassen på vores hylder, og det betyder, at vi har et endnu bedre sortiment at tilbyde, når vi skal tiltrække nye og fastholde de kunder, vi har i butikken, siger han.