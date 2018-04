Haarby: - Er I klar? Skuldrene ned, hofterne frem, og go, og go, og go...

Man kan næsten ikke høre danseinstruktør Amy Sarrs kommandoer hen over de afrikansk-inspirerede rytmer, der pumper ud af Haarby-Hallernes højtalere.

DM i Dans for Efterskoler DM i Dans for Efterskoler er en konkurrence, som landets efterskoler med en danselinje kan tilmelde sig for at opvise for og konkurrere mod hinanden.Der findes i alt 247 efterskoler i Danmark. 56 af dem har en danselinje, 13 af dem ligger på Fyn.



DM i Dans for Efterskoler blev afholdt første gang i 2009 med kun 9 tilmeldte hold. Siden har det udviklet sig til en konkurrence med tre regionale mesterskaber og over 30 tilmeldte hold.



Det er de to bedste hold i hver af kategorierne streetstyle (hiphop) og freestyle (fri stilart), som går videre fra det regionale mesterskab til DM, der afholdes på Aabybro Efterskole 16.-17. maj.

- Kom, igen, nu lærer I lige et trin mere, råber Amy Sarr i sin mikrofon.

De fleste af de over 150 efterskoleelver, der hopper svedende rundt, gør en ihærdig indsats for at følge de taktfaste råb, men da trinene begynder at have så eksotiske navne, at man må give op på udtalen, begynder også tæerne at få svært ved at følge med Amy Sarrs tempo.

Onsdag er Haarby Efterskole vært for det regionale mesterskab i Dans for Efterskoler, hvor ni syddanske hold konkurrerer om at gå videre til DM i efterskoledans. Men for at dagen ikke kun skal handle om aftenens konkurrence skolerne imellem, er to københavnske danselærere hevet til Fyn for i løbet af eftermiddagen at undervise eleverne i afro-dans.