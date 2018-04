Erling Bundgaard fylder lørdag den 28. april 75 år.

Kritikere elskede at hade skærmtrolden med de store briller og karakteristiske lyse lokker.

Håret passede til Erling Bundgaards rolle som 80'ernes quizvært, der stædigt kæmpede for sin plads på sendefladen.

Når han blev kritiseret for at stille dårlige eller upassende spørgsmål, rettede han blot ryggen og fortsatte sit arbejde ufortrødent.

Især værtsrollerne på "Lørdagshjørnet" og "Gæt og Grimasser" sørgede for, at tv-personligheden forblev et kendt ansigt.

Siden måtte krøllerne lade livet, og i dag nyder Erling Bundgaard, der blandt andet har en fortid på Fyns Tidende, pensionistlivet med blandt andet sin passion for motorcykler.

Senest i rækken er en rød Ducati-motorcykel.

Det er ikke kun underholdningsprogrammer, som Erling Bundgaard huskes for. Randrusianeren var i 1990 med til at stifte tv-stationen TV2 Østjylland i Randers.

Som direktør for lokalstationen var hans mission at skabe tankevækkende regionale produktioner til landsdækkende tv samt at stå for en omfattende flytning af tv-stationen til en mere gavnlig lokation.

Randers var for besværligt at komme til, lød forklaringen.

Det første mål opnåede tv-bossen med blandt andet lokalproduktionen "Er du mors lille dreng", hvis omdrejningspunkt er Jørn, der som fire måneder gammel blev tvangsfjernet.

Hans forældre evnede ikke at tage sig af barnet og kæmpede med misbrug af både stoffer og alkohol.

Eksperter advarede, at den sene tvangsfjernelse vil forårsage varige men, hvilket skabte en landsdækkende debat om tidlig tvangsfjernelse af børn.

Med flytningen af tv-stationen fra Randers til Skejby i Aarhus i 1999 var Erling Bundgaards sidste mission for sendefladen lykkedes.

Ved årtusindskiftet fratrådte han således sin stilling som direktør for at nyde pensionistlivet med sin kone i Randers. (Ritzau/Bo)