Lad Kim Wall få fred

Det sidste, verden nogensinde hørte til den svenske journalist Kim Wall, var en tråd på fire sms'er, hun sendte sin danske kæreste om aftenen den 10. august sidste år:

"Jeg er forresten stadig i live / Men vi går ned nu / Elsker dig!!!!! / Og han tog kaffe og småkager med."

Den uskyldige naivitet i de fire beskeder er hjerteskærende læsning, når vi ved, hvad der sidenhen skete. Kim Wall kom aldrig op igen. Hun blev dræbt af Peter Madsen.

Det fastslog byretten i København onsdag, hvor han også blev kendt skyldig i at planlægge drabet og i usømmelig omgang med lig. Dommen lød på livstid.

Umiddelbart efter ankede Peter Madsen dommen.

Det havde klædt ubådsbyggeren at acceptere sin skæbne og erkende sin udåd. Det har Kim Wall fortjent. Hun og hendes efterladte har fortjent at få fred - både fra mediecirkusset, de mange retsmøder og alle de forfærdelige og makabre detaljer. De har ikke fortjent at skulle igennem det hele én gang til.

På den anden side er det sådan, vores retssystem fungerer. Man er uskyldig, indtil andet er bevist, og man skal naturligvis kunne anke sin dom. Sådan er det.

Københavns Byret lagde i sin dom vægt på, at drabet var planlagt, forberedt og begået med kynisme Og på trods af at Kim Walls krop dukkede op i seks dele i seks forskellige plastikposer efter at have ligget i vand i et godt stykke tid, var det muligt for retsmedicineren at fastslå, at hun er blevet påført stik på sin krop enten lige før eller lige efter dødstidspunktet. Og ikke, som Peter Madsen har forklaret, flere timer efter hun døde.

Der var i det hele taget mange detaljer, hvor Peter Madsens forklaringer ikke holdt stik med videnskaben og de fund, man efterhånden gjorde. Retten fandt da også, at hans mange - og skiftende - forklaringer var utroværdige.

Og skal man finde et eneste lyspunkt i den her tragiske sag, er det måske netop videnskaben. Nej, Hun fik ikke en luge i hovedet. Det fastslog retsmedicineren ret hurtigt efter fundet af det.

Nej, hun blev heller ikke kvalt i udstødningsgasser. Retsmedicineren fandt ingen forbrændinger på Kim Walls krop, og det ville hun have haft, som en seniorspecialist fra Teknologisk Institut konstaterede på retssagens dag otte, hvis dén forklaring skulle holde.

Det er derfor svært at forestille sig, selv for os lægmænd, at en lands- og muligvis højesteret ikke ville komme til samme konklusion som byretten. Manden er skyldig.

"Jeg er lidt på eventyr med Nautilus. Har det godt. Sejler i havblik og i månelys. Dykker ikke. Knus og kram til misserne," skrev Peter Madsen på sms til sin kone fra ubåden natten til fredag den 11. august. Den nat han ikke bare beseglede sin egen, men også Kim Walls skæbne.

For Peter Madsen er det definivt slut med eventyr og sejlture i månelys.

For Kim Wall er det bare slut.