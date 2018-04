Odense-virksomheden Plus Pack A/S, der ejes af Haustrup-familien, har formået at ramme godt ind i tidens trend med at gøre madlavningen så let og enkel som mulig. Begrebet "convenience" (bekvemmelighed, red.) er blevet et nøglebegreb for flere og flere fortravlede danskere, som i stigende grad bare napper en foliebakke med en færdigret i supermarkedet og så kan nøjes med at bruge fem-ti minutter på at tilberede aftensmaden.

Plus Pack A/S Plus Pack A/S, Energivej 20, 5260 Odense S.Cvr-nr.: 37754013



Adm. direktør: Anders Top Haustrup



Bestyrelse: Jens Albert Harsaae (formand), Steen Haustrup (næstformand), Camilla Haustrup Hermansen, Jens Kristensen, Carsten Bo Pedersen og Torben Sørensen. Desuden de tre medarbejdervalgte medlemmer Torben Kaëhne Rasmussen, Pia Lyneborg Andersen og John Helmuth Madsen.



Ejer: Steen Haustrup samt børnene Anders Top Haustrup og Camilla Haustrup Hermansen.



Nettoomsætning: 583,6 mio. kr. (2016: 565,5 mio. kr.)



Overskud efter skat: 21,8 mio. kr. (2016: 24,0 mio. kr.)



Egenkapital: 107,1 mio. kr. (95,8 mio. kr.)



Antal ansatte: 221 (2016: 216)

Plus Pack fremstiller og leverer mange af de bakker i enten aluminium eller plast, som bruges inden for området. Og det er Odense-virksomheden god til at tjene penge på.

I 2017 blev det til et overskud på 21,8 millioner kroner efter skat. Det kunne have været større, men der var gode forklaringer på, hvorfor det ikke var tilfældet, blandt andet indførelsen af et nyt it-system.

- Overordnet set er vi tilfredse med resultatet, og det ser ud til, den gode udvikling fortsætter i 2018, siger adm. direktør Anders Top Haustrup, som overtog ledelsen af Plus Pack for to et halvt år siden. Han og søsteren Camilla Haustrup Hermansen, der også er med i ledelsen, udgør fjerde generation i Haustrup-familien.

- Vi forventer vækst i både omsætning og overskud i indeværende år, og vi regner med, at overskuddet kan overstige de 24 millioner kroner fra 2016. Men vi holder også øje med råvarepriserne, især på aluminium, og her kan en eventuel handelskrig mellem USA og andre lande hurtigt påvirke os negativt. Men alt i alt ser det fornuftigt ud, uddyber Anders Top Haustrup.