Det har næppe skadet salget af emballage til fødevare-industrien, at Plus Packs produkter nyder bred anerkendelse og i løbet af 2017 vandt hele tre vigtige priser inden for området.

Plus Pack har vundet en WorldStar for årets bedste fødevareemballage - i øvrigt som den eneste skandinaviske virksomhed blandt 318 emballageløsninger fra 38 lande.

I bestræbelserne på at kvalificere sig til konkurrencen vandt Plus Pack to priser i den skandinaviske konkurrence, ScanStar.

Her blev Plus Pack præmieret for en prægeteknik, der kan anvendes på aluminiumsbakker i den populære Ready2Cook-serie, dels for et helt nyt design på en serveringsklar emballage i miljøvenlig plast. Det var den miljøvenlige plastløsning, der sikrede Odense-virksomheden den store pris, WorldStar.

Netop bæredygtighed og miljøvenlighed satser Plus Pack på med sine produkter, og hele porteføljen af produkter i miljøvenligt plast blev øget med 38 pct. i 2017 i forhold til året før.

Plus Pack angiver selv, at den miljøvenlige plast overordnet set reducerer CO2-udledningen med 40 pct. sammenlignet med lignende plasttyper i branchen.