Det er noget, vi sjældent taler om, selv om det kommer til os alle. Døden er et tabu, som er svær at have med at gøre, men psykolog og sexolog Sten Hegeler har taget tyren ved hornene.

Han fylder 95 år lørdag den 28. april og har forberedt sin nekrolog på video.

Nordvision, et samarbejde mellem de offentlige nordiske tv-stationer, fra dansk side DR, har et projekt, hvor ældre kulturpersonligheder kan producere digitale nekrologer.

I september i fjor skrev Nordvision på sin hjemmeside, at sådan en video med Sten Hegeler er i kassen. Den er blevet vist til hovedpersonen, og så er den lagt på lager, hvor den bliver, indtil tiden er inde. Den vil da blive lagt på dr.dk.

På denne måde bryder Sten Hegeler et tabu, som han også gjorde, da han var ung og som en af de første begyndte at tale åbent om seksualitet.

Han var kun 25 år gammel, da han udgav sin første bog "Hvordan, mor?", der var seksualoplysning for børnehavebørn.

Siden har Sten Hegeler udgivet flere bøger, ytret mange meninger og provokeret en hel del.

Også på sine ældre dage har han taget fat i emner og projekter, der kan virke opsigtsvækkende.

For nogle år siden var han med i et tv-program, hvor han sammen med Thomas Blachman, der blandt andet er kendt som dommer i "X Factor", så på nøgne kvinder og kommenterede dem.

Sten Hegeler har i det meste af sit voksne liv forsøgt at opdrage sine landsmænd til mere frisind og færre fordomme.

Den store lyst til at debattere og kritisere samfundet har Sten Hegeler ikke fra fremmede. Hans far var lampearkitekt og samfundsrevser Poul Henningsen, men det fandt Sten Hegeler først ud af som 29-årig.

Ud over at skrive bøger stod Sten Hegeler også bag Ekstra Bladets populære brevkasse "Spørg Inge & Sten", som han i en årrække drev sammen med sin ægtefælle, Inge Hegeler. Hun døde i 1996. (Ritzau)