Den gamle overlægebolig på Spodsbjergvej 32 i Rudkøbing blev onsdag præmieret med titlen for 2017s bedste bevaringsprojekt af Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø. Foruden ejer var også arkitektens barnebarn mødt op.

Rudkøbing: Onsdag eftermiddag havde ni fremmødte taget plads i indkørslen ved den gamle overlægebolig på Spodsbjergvej 32 i Rudkøbing, hvor prisen for 2017s Bedste Bevaringsprojekt blev uddelt af Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø. Prisen gik i år til ejer af Spodsbjergvej 32, Dan Svenningsen, og formand for Bevaringsforeningen, Michael Martin Jensen, fortæller, at det var en enig bestyrelse, der valgte den gamle overlægebolig som vinder.

- Vi er meget glade for at kunne give prisen til Dan Svenningsen. Han har haft de originale tegninger fra arkitekten og har rettet huset efter dem. Det er helt fantastisk, siger Michael Martin Jensen.

Da ejer af huset, Dan Svenningsen, købte huset, var det netop, fordi han kunne se mulighederne i at restaurere det. Og det fortryder han ikke i dag.

- Jeg har en stor interesse i ældre bygninger, og jeg er glad for, at vi fik det sat i stand. Og så er jeg naturligvis meget taknemmelig og beæret over denne pris, siger han og tilføjer, at restaureringen af huset har kostet mellem en halv og en hel million kroner.