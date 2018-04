Marc Wilmots anklager Thibaut Courtois og hans far for at have lækket Belgiens startopstilling under EM 2016.

Chelseas belgiske stjernemålmand Thibaut Courtois er klar til at trække Belgiens tidligere landstræner Marc Wilmots i retten.

Courtois mener, at Wilmots har fremsat ærekrænkende udtalelser og indirekte har givet ham skylden for, at Belgien tabte til Wales i kvartfinalen ved EM i 2016.

- Det er ikke første gang, at hr. M. Wilmots fremsætter anklager mod min ære, mit ry og min far, skriver Courtois på Facebook.

- Vi har sammen besluttet at indgive en formel klage ledsaget af en strafferetlig erstatningssag for tort og ærekrænkelse, lyder det.

I et interview med tv-kanalen BeIN Sports hævdede Wilmots tidligere på ugen, at Courtois' far, Thierry Courtois, under EM havde solgt belgiske startopstillinger til pressen.

På et spørgsmål om sit forhold til Thibaut Courtois lød svaret:

- Jeg har et problem, når jeg giver spillerne startopstillingen klokken 18, og klokken 18.15 er den at finde overalt på de sociale medier.

- Det betyder, at en spiller har solgt landsholdet, og det er alvorligt, fastslår Wilmots, der mener at have beviser fra "adskillige franske journalister" for, at Courtois' far stod bag lækken.

Marc Wilmots blev ansat som landstræner i 2012 og førte sit hold til VM i 2014 og EM to år senere.

Der var store forventninger til "den gyldne generation" ved EM i Frankrig, men belgierne tabte i kvartfinalen til upåagtede Wales, hvilket medførte, at Wilmots måtte forlade sin post.