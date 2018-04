2017 bød på et underskud hos Ærø Golfklub. Det skyldes en særlig regnfuld september måned, fortæller formand i Ærø Golfklub, Poul Erik Therkelsen, der håber på, at 2018 byder på en almindelig sommer vejrmæssigt.

Søby: Ærø Golfklub gik ud af 2017 med et minus på 55.129 kroner. På trods af et underskud har Ærø Golfklubs formand, Poul Erik Therkelsen, langt fra mistet håbet om at opnå en bæredygtig økonomi, og han ser flere positive tendenser bag tallene.

- Det er rigtig, at vi kommer ud med et minus. Men det er efter nogle driftsmæssige afskrivninger på 67.000 kroner. Og hvis du piller dem fra, så er der pludselig et mindre overskud, siger Poul Erik Therkelsen.

Ærø Golfklubs seneste tre regnskaber Driftsresultat:2015: 83.385 kroner.2016: 79.934 kroner2017: -55.129 kroner



Kontigentindtægter:2015: 942.850 kroner2016: 879.355 kroner2017: 887.200 kroner



Kommunalstøtte:

Flere gange de seneste år har Ærø Golfklub måttet bede om hjælp udefra for at kunne opretholde driften. 2017 så længe ud til at blive vendepunktet for Ærø Golfklub. Indtil 1. september havde man overskud på 10 procent på leje af banen, udlejning af golfkøller, golfvogne og salg fra kiosken. Men så afløste septemberregnen de ellers så positive vinde.

- Normalt har vi en rigtig god september måned samt et stykke ind i oktober. Det havde vi overhovedet ikke sidste år. Det stod ned i stænger, og så er der ingen, der gider spille golf, siger Poul Erik Therkelsen, der samtidig oplyser, at den særligt regnfulde periode kostede omkring 50.000 kroner.