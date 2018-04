Fuglebøger

Bøger: Er man glad for at kigge på fugle og indimellem har svært ved at artsbestemme dem, er der hjælp at hente i to nye udgivelser fra Gyldendal. I "Lydløse jægere", der er skrevet af Klaus Dichmann og fotograferet af Patrik Olofsson, følger vi de danske uglearter. Bogen er på 224 rigt illustrerede sider.

"Rovfugleguiden" er skrevet og fotograferet af Lars Gejl, der har skrevet adskillige bøger om fugle. Denne gang lover han en komplet gennemgang af alle de rovfuglearter, som kan ses i Europa. Det drejer sig om 39 forskellige. Bogen giver hjælp til at finde kendetegn, beskriver træk, navneoprindelse, ynglepladser, forekomst og meget andet. (ahy)