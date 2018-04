Folk i alle aldre deltog i Danmark Spiser Sammen-arrangementet, da Nyborg for anden gang var værtsby for den landsdækkende kampagne mod ensomhed. Flere blandt gæsterne kendte til følelsen af ensomhed.

Nyborg: - Selvom jeg har tre børn og en kæreste, kan jeg godt blive ramt af følelsen af ensomhed.

Sådan fortalte 34-årige Sille Krum ærligt, da hun tirsdag aften sad og snakkede lystigt med sin familie og venner til fællesspisning på Nyborg Gymnasium.

Middagen var en del af kampagnen Danmark Spiser Sammen, der har til formål at sætte fokus på ensomhed. Nyborg var for anden gang en af værtsbyerne, og arrangementet blev det største af sin slags med lidt under 500 solgte billetter og omkring 50 frivillige værter.

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag det landsdækkende arrangement Danmark Spiser Sammen, der skal sætte fokus på ensomhed i Danmark, hvor en ud af fire savner selskab ved deres aftensmåltid. Det er de 16 til 29-årige samt ældre over 85, der er hårdest ramt af ensomhed. 22.000 børn er svært ensomme, mens tallet er 350.000 for voksne.Langvarig ensomhed er et alvorligt sundhedsmæssigt problem, som øger risikoen for forhøjet blodtryk og depression og koster samfundet over otte milliarder kroner om året.



Kilde: Folkebevægelsen mod Ensomhed

Afslappet stemning, langborde og såkaldte nip-nappere med spørgsmål til hinanden lagde op til at falde i snak med nye mennesker - også selvom man ikke ankom alene.

- Nu er jeg selv kommet sammen med andre, som mange nok gør, men bare det, at der sættes fokus på det, er godt. Det indbyder også til, at man snakker med nogle andre end dem, man kender, sagde Sille Krum.