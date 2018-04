Filmanmeldelse

Efterår 2002 i den californiske by Sacramento. Den syttenårige Christine drømmer om at komme hjemmefra og på universitet på Østkysten, men med arbejdsløshed og lav social status er det smalhals, og flugten fra fødebyen er derfor afhængig af stipendier og karakterer. Og gode karakterer er ikke ligefrem Christines stærke side.

"Lady Bird"s trebenede historie, der både har solide rødder i ungdomslivet, familielivet og tidsånden i kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001, formår selvsikkert at række ud over ungdomsfilmens genremæssige afgrænsning. Med et overblik, der sømmer sig for en instruktørveteran, former Gerwig en identitetsskabende skæbnefortælling, der på samme tid beretter en personlig historie og føles uhyre universel.

Det er stof og følelser, vi med lethed kan spejle os i. For vi har alle kæmpet med at stå på egne ben, mens vi baksede med følelserne og familielivet, og verdens gang suste ubønhørligt forbi. Og står man netop nu på dette identitetsformende punkt i livet, så meget desto mere grund til at se Gerwigs film, idet hun så begavet formår at reflektere over det, vi sjældent er opmærksomme på, når det er tæt på.