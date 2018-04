Romaner

Amerikanske forfattere er berømte for deres evne til at skrive store fortællinger. En af de yngre er Jesmyn Ward, der med "Syng, levende og døde", som er et portræt af en Sydstatsfamilie, har skrevet en episk fortælling om håb og modgang, racisme og fattigdom i stofmisbrugets alder. Udkommer 9. maj på Politikens Forlag.

"Små påsatte brande" er skrevet af Celeste Ng, som besøger Danmark i dag 30. april frem til 2. maj på Louisiana Live. Blandt andre Reese Wintherspoon har købt rettighederne til tv-filmatiseringen af bogen, som foregår i en forstad med styr på tingene, ind til alenemor og kunstner Mia Warren flytter ind med sin teenagedatter. Mias mørke fortid truer freden. Romanen er udkommet på Hr. Ferdinand.

George Sauders "Lincoln i Bardo" fik Man Booker-prisen for bedste engelsksprogede udgivelse i 2017. Debutromanen handler om præsident Abraham Lincols 11-årige søn, der dør midt under borgerkrigen, og hvis sjæl nu befinder sig i bardo - mellem livet og døden. Herfra forsøger han at have sende sin far en vigtig besked. Er netop udkommet på Gyldendal.

Her finder vi også "Intet gælder" af Joan Didion, der debuterede tilbage i 1963. Romanen, som er udkommet på Gyldendal, er en såkaldt Hollywood-roman, der udkom i 1970, men det er første gang den foreligger på dansk. Bogen er et brutalt portræt af en generation, der må betale en pris for sin tilsyneladende uovervindelighed. Gyldendal udgiver i alt fire Didion-bøger i år. "Et år med magisk tænkning" og "Blå timer" er genudgivelser, som udkom i marts, og til oktober kommer "Slouching Towards Bethlehem" for første gang på dansk.

"Mr. Bridge" er også en ældre sag. Den udkom i 1969, men foreligger nu på dansk hos forlaget Olga og kan med fordel læses i forlængelse af "Mrs. Bridge". Romanerne, som er skrevet af Evan S. Connell, handler om et par fra den øvre middelklasse i årene op til Anden Verdenskrig. Parret kæmper med følelsesmæssig afstand mellem hinanden og deres børn.

I år er det 50 år siden, at den store fortæller John Steinbeck døde. I den anledning genudgiver Lindhardt og Ringhof 1. juni "Mus og mænd", som udkom første gang i 1939. Samtidig planlægger forlaget at udgive en række af hans værker som e-bøger i løbet af i år.