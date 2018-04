I december kunne PFA sammen med H. Skjøde Knudsen offentliggøre, at man havde investeret et trecifret millionbeløb i at udvikle en del af Gartnerbyen i Bolbro. Og onsdag blev det første spadestik til byggeriet af 157 boliger i den hel nye bydel på den gamle GASA-grund så taget.

Og ejendomsdirektør i PFA, Michael Bruhn, ser frem til at komme i gang.

- Jeg synes, det er en god dag for både Odense og PFA. Det kommende byggeri henvender sig til en bred målgruppe, og vi glæder os til at bidrage til udviklingen af Gartnerbyen sammen med odenseanerne, Odense Kommune og vores kommercielle partnere. Investeringen er i tråd med vores investeringsstrategi om flere boliger uden for hovedstaden, og vi venter, at det samtidig vil give et solidt afkast til pensionskunderne, siger Michael Bruhn.

Det er væksten i befolkningstallet i Odense, der har fået pensionskassen til at kaste sin kærlighed på byen. Ligesom andre selskaber i øvrigt.

De 36 af boligerne bliver særlige seniorboliger der opført efter en særlig boligstandard, så de er forberedt til, at man kan blive boende i eget hjem, selvom mobiliteten måske ikke længere er i top.

De 157 boliger, der i alt opføres, har et samlet areal på 12399 kvadratmeter fordelt på to byggegrunde. På den ene grund bliver der opført fire bygninger med 72 boliger bestående af et miks af seniorvenlige lejligheder på gennemsnitsligt 68 kvadratmeter i stueetagerne og rækkehus-inspirerede lejligheder på 1. og 2. sal med terrasse og en gennemsnitslig størrelse på 106 kvadratmeter. På den anden byggegrund bliver der bygget 85 lejligheder på gennemsnitsligt kvadratmeter i et seksetagers byggeri.

Byggeriet bliver en del af PFA Boliger, som PFA's kunder har fortrinsret til at skrive sig op til.