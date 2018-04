Nyborg: Østfyns Erhvervsråd har fået ny formand, og det blev Thomas Dose, der nu står i spidsen for de 177 medlemsvirksomheder.

Den nyvalgte formand er uddannet erhvervsjurist og har siddet i bestyrelsen som menigt medlem i en årrække. Han nedtoner selv den betydning, hans nye titel har.

- Østfyns Erhvervsråd har en arbejdende bestyrelse, hvor alle bidrager, så om det er mig eller en anden, der er formand, er sådan set græsk-katolsk i forhold til vores arbejde. Men nu blev det så mig denne gang, siger Thomas Dose, der til daglig driver rådgivningsvirksomheden Juridisk Bistand sammen med sin hustru, Mette Angelo.

Han håber at kunne videreføre det gode arbejde, som erhvervsrådets bestyrelse hidtil har gjort for at skabe værdi for medlemmerne.

- Vi fortsætter med at holde arrangementer, og så vil jeg bruge det talerør, vi har gennem Bureauet Nyborg, siger Thomas Dose.

Han ser blandt andet store muligheder for medlemsvirksomhederne i det store projekt, som Nyborg Kommune og Østfyns Museer er i gang med for Nyborg Slot, der skal renoveres og bygges til.

- Jeg følger med interesse slotsprojektet. Mange af vores medlemmer er håndværksvirksomheder, og vi håber, at også lokale håndværkere får mulighed for at vinde opgaver i forbindelse med slotsprojektet, siger Thomas Dose og oplyser, at erhvervsrådet i den forbindelse har været i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen om et foredrag om projektet.