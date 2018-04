Manglende opbakning til arbejdet for at holde liv i Gudme Fælleshus får nu foreningen bag til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med nedlæggelse på dagsordenen.

Gudme: På tirsdag i næste uge kan det være slut med Gudme Fælleshus.

Da der forleden var generalforsamling i foreningen bag landsbyens fælles samlingssted i det gamle rådhus, mødte bare et enkelt medlem foruden bestyrelsen på fire op. Og det slog hovedet på sømmet for bestyrelsen, der gennem lang tid har manglet opbakning fra lokalsamfundet og foreningslivet til at holde liv i fælleshus-projektet.

Gudme Fælleshus Foreningen Gudme Fælleshus blev stiftet i efteråret 2015.Gennem et års tid inden da havde en arbejdsgruppe vendt, hvordan Gudmes gamle rådhus kunne blive til et fælleshus for byen til gavn for lokale foreninger, der havde brug for lokaler, eller borgere, der manglede et sted til forskellige andre aktiviteter.



Foreningens formål var på det tidspunkt at købe rådhuset af Svendborg Kommune.



I dag holder blandt andre en folkedanserforening, LOF, en seniorklub, Sydøstfyns Pensionistforening og Gudme Beboerforening til i huset. Flere andre foreninger har allerede fundet andre lokaler til sine aktiviteter på grund af usikkerheden om fremtiden for fælleshuset.

- Vi gav op.

Sådan lyder det fra Lonnie Jensen, der er næstformand i Gudme Fælleshus og frontløber i kampen for at bevare, hvad der er byens eneste sted for foreninger og andre aktiviteter at forsamles.

Tirsdag 2. maj har foreningen derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge sig selv. Og der skal mirakler i form af et fremmøde stort nok til at samle en ny bestyrelse til for at ændre på det. Og det er ikke Lonnie Jensens forventning.

- Vi har længe forsøgt at pumpe luft i baglandet, men det er ikke lykkes. Folk vil gerne bruge lokalerne, men der er ikke nogen, der vil bakke om projektet ved at gå ind i arbejdet med det, siger hun.