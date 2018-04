Fodbold: Middelfart Boldklub forlænger kontrakten med Peter Jul Nielsen i en periode, hvor det ser ud til, at holdet får svært ved at holde fast i den absolutte topkamp i 2. division.

- Middelfart Boldklub og Peter Jul Nielsen er så glade for samarbejdet, at Middelfart nu har forlænget kontrakten med Peter, melder Søren Godskesen fra ledelsen.

- Peter kom til Middelfart i vinteren 2017 fra svenske Värnamo, som spiller i den næstbedste svenske række. Inden da har Peter spillet i FC Vestsjælland og Vejle Boldklub.

- Peter er en dygtig venstre back, som både kan forsvare og deltage i det fremadrettede spil. Han har foråret igennem vist et stærkt niveau efter flere skader i efterårssæsonen, og han er helt klart en vigtig brik på fremtidens Middelfart-hold. Peter er meget seriøs i sin tilgang til fodbolden og han bidrager positivt både på og uden for banen, siger direktør Søren Godskesen om kontraktforlængelsen.

- Jeg har været glad for min første tid i Middelfart, og min første prioritet har hele tiden været at forlænge min kontrakt her i Middelfart. Klubbens setup tiltaler mig meget, og vi har et rigtig godt miljø i omklædningsrummet, som jeg føler mig godt tilpas i. Jeg ser frem til fortsat at trække i den blå trøje og håber at kunne hjælpe klubben til at indfri den målsætninger, udtaler Peter Jul Nielsen om kontraktforlængelsen.

Peter Jul Nielsens nye kontrakt udløber 30. juni 2019