En midtfynbo i 50'erne er blevet millionær, efter at hans far forærede ham en tipskupon, som viste sig at rumme 13 rigtige.

En mand i 50'erne fra Midtfyn må være en af Danmarks heldigste mænd. Han er blevet millionær uden at foretage sig noget som helst.

Manden har fået en tipskupon af sin far. En kupon, der viste sig at rumme 13 rigtige og en gevinst på en million kroner.

Faderen, der er i slutningen af firserne, har tippet i mange år efter nogle sindrige systemer, som sønnen ikke har den store forstand på.

- Han er sej nok min far, han arbejder faktisk stadig og så hygger han sig med sine tipskuponer. Selvom han er noget oppe i alderen, så er han i fin form. I vores familie giver vi ofte hinanden tips-eller Lottokuponer i gave, da det i vores alder jo er svært at finde på noget. Så sådan en kupon er altid sjov at få, fortæller midtfynboen, som ønsker at være anonym.

Det var en kamp mellem Manchester United og West Bromwich Albion, som gjorde, at kuponen med de 13 rigtige blev så meget værd. For storklubben United tabte meget uventet sin hjemmekamp mod West Bromwich Albion.

- Den klub er lige pludselig blevet min yndlingsklub, selvom jeg overhovedet ikke interesserer mig for det, fortæller den glade millionær til Danske Spil.

Manden har naturligvis tilbudt faderen at dele gevinsten, men det ville han slet ikke høre tale om.

- Han mener ikke, at han i hans alder har noget at bruge pengene på. Men vi har selvfølgelig fejret gevinsten med champagne, og så har han fået nye sommerdæk til sin bil. Det var hvad han ønskede sig. Men hvis han pludselig får brug for penge, så er de der, lyder det, beretter manden til Danske Spil.

Manden, der er gift, har foreløbig købt sig en havefræser, da han gerne vil anlægge en køkkenhave i nærmeste fremtid. Desuden er der noget gæld, der skal betales ud, og så går overvejelserne på en ny bil og nogle spændende rejser.

- Det er så fedt, det der med, at man kan gå og drømme om forskellige ting, og så kan man jo faktisk slå til, hvis drømmen vokser inde i hovedet, fordi pengene bare står på kontoen.

Den nyslåede millionær har, udover at, prøve at dele gevinsten med sin far, også prøvet at dele ud til sine børn.

- Jeg har tilbudt mine børn nogle penge, men de siger bare, at de synes, at min kone og jeg selv skal more os for dem. Men det bestemmer de heldigvis ikke. Jeg blev morfar forleden dag, så det er jo vanvittig dejligt, at vi kan hjælpe den lille ny med at få en ekstra god start, og at vi har mulighed for at lave nogle dejlige ting sammen som familie. Du taler med en meget glad mand.