Valg. Alle vil være et arbejderparti

Til min eksamen i samfundsfag påstod min lærer, at en regering mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti aldrig ville blive en realitet. De var enige om den økonomiske politik, men der var simpelthen for store forskelle på værdipolitikken. Dansk Folkeparti var jo indvandrerkritiske, og det var Socialdemokratiet ikke. Siden da har Socialdemokratiet opdaget, at Dansk Folkeparti er blevet det næststørste parti i Danmark. Det afspejler sig i Socialdemokratiets politik, som nu indeholder et forbud mod burkaer og en kritisk holdning til indvandrere. Populisme er blevet den nye ideologi blandt partierne i midten. Holdningerne skifter alt efter, hvor stemmerne er. Det, som Dansk Folkeparti mente i går, mener Venstre i dag. Det betyder, at Socialdemokratiet mener det i morgen. På den måde kan en stor del af danskerne sidde tilbage og spekulere over, hvad de egentlig har stemt på. Personligt har jeg aldrig ønsket at stemme på Dansk Folkeparti, da jeg ikke er indvandrerkritisk. Alligevel ender min stemme med at støtte indvandrerkritiske tiltag, som jeg egentlig er imod. Problemet går på tværs af midterpartierne, som efterhånden er ved at miste deres identitet. Alle vil være et arbejderparti, fordi der er stemmer i arbejderne. Alle vil støtte de ældre, fordi der er stemmer i de ældre. Alle vil være grønne, fordi der er stemmer i grøn energi. Men hvor efterlader det de klassiske ideologier og den konsekvente holdning? Jeg opfordrer til, at partierne står ved deres holdninger og viser befolkningen, hvad deres stemmer egentlig går til. For det er et stort problem for et demokrati, når befolkningen begynder at være i tvivl om, hvad de egentlig har stemt på.