Håndbold: Odense HC-herrerne, der er rykket op i 1. division, fortsætter bestræbelserne på at sammensætte et solidt hold, der kan sikre HC Odense en placering i top-ni i den kommende sæson i 1. division. Det er klubbens nye målsætning.

HC Odense har skrevet en etårig kontrakt med bagspiller Andreas Nørgaard Madsen, som kommer til efter to sæsoner i Fredericia HK (1. division.)

- Før Andreas kom til FHK, var han en del af ligatruppen i Ribe Esbjerg HH og inden da på Esbjerg Ungdoms talentfulde ungdomshold, siger Sune Gren fra den sportslige ledelse.

Andreas Madsen siger om skiftet:

- Efter nogle gode år i Fredericia glæder jeg mig meget til at starte i Odense og være med til at sikre, at målsætningen om top-ni i første sæson bliver indfriet. Jeg er sikker på, at jeg trods min unge alder kan bidrage med meget erfaring fra tiden i Ribe og Fredericia.

- Jeg har kun hørt positivt om HC Odense og træner Martin Hjortshøj, og jeg er sikker på, at han kan være med til at udvikle mig yderligere som spiller.

Sportschef Sune Gren:

- Vi er glade for aftalen. Vi har en virkelig dygtig bagkæde, hvilket har været tydeligt i vores sæson i 2. division, men med de større fysiske krav, der helt sikkert bliver stillet i 1. division, så er det vigtigt for os, at truppen bliver bredere. Andreas er en dygtig to-vejs-spiller, som kan spille alle tre pladser i bagkæden, noget der er med til at give Martin Hjortshøj optimale muligheder for at blande kortene i løbet af sæsonen.

HC Odense har samtidig indgået en ny aftale med Mark Aamann Madsen, der er en af de lokale spillere med en god udvikling i de seneste sæsoner.

På samme vis fortsætter Magnus Nowak ligeledes i HC Odense i den kommende sæson.

- Magnus bliver først seniorspiller til den kommende sæson, men har i hele den nyligt afviklede sæson spillet på vores 3. og 2. divisionshold. Magnus skal i den kommende sæson indgå fast omkring vores 1. divisionshold, og jeg er ikke i tvivl om, at Magnus sammen med Christoffer Werenberg kommer til at sætte et godt aftryk på vores højre side, siger Sune Gren.