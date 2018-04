Faktarama

Biologi: I stedet for at sprøjte marker med gift, der rammer både skadelige og uskadelige insekter, kan man måske i fremtiden bekæmpe skadedyr med deres eget sprog. Helt bogstaveligt.

Et israelsk-italiensk forskerhold har optaget lyde af hangræshopper, der fortæller andre hanner, at "det her er vores område, og I kan godt skrubbe af". Ved at afspille lydene på en mark fik de faktisk andre græshopper til at tro, der var optaget og drage et andet sted hen.

Den store udfordring ligger i, at insekter ikke taler samme sprog, ja selv inden for en enkelt art kan signalerne lyde helt forskelligt. Derfor er forskerne gået i gang med at opbygge en database af insektlyde omkring Middelhavet og forventer, at de om 15 år har så mange lyde - og ved, hvad de betyder - at de kan forsøge sig med målerettede sproglige angreb mod bestemte skadedyr. (hafa) Kilde: Weekendavisen