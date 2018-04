Faktarama

Biologi: Solsorte, der holder til i byen, lever godt nok dårligere, men til gengæld længere end solsorte, der bor uden for byen. Det er påvist af hollandske biologer, som har undersøgt helbred og levealder blandt solsorte i fem europæiske storbyer og sammenlignet med fugle i nærliggende skovområder.

Biologerne indfangede solsorte, tog blodprøver og målte længden af nogle bestemte dna-strenge på et kromosom, der modvirker nedbrydning. Strengene bliver kortere for hver celledeling, og jo længere strenge, jo længere forventet levetid. Solsorte fra byerne har markant kortere strenge end skovfuglene, et tegn på, at de ældes hurtigere. Til gengæld er der flere ældre byfugle, så dødeligheden er lavere i byen end i skoven.

De overraskede forskere konkluderede, at selv om luftforurening i byen er hårdt for fuglenes helbred, opvejes det mere end rigeligt af, at der er færre rovdyr og lettere adgang til føde. (hafa) Kilde: Weekendavisen/Royal Society Biology Letters