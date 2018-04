Avisen mener: Jo, det koster penge at få ledige i job

Direktionen og den øvrige topledelse i Odense Kommunes beskæftigelsesforvaltning har i en vis forstand sat deres egne røve i klaskehøjde. Man har overtalt Odense Byråd til at bruge 72,4 millioner kroner i at få flere ledige i arbejde med det sigte at spare kommunen for endnu flere penge i den sidste ende. Men som det fremgår af dagens avis, er resultaterne udeblevet i det omfang, man havde forventet.

Det er selvsagt ærgerligt, og derfor må man håbe, at den opstramning af projektet, som kommunens Beskæftigelses- og Socialudvalg traf beslutning om tidligere på ugen, får den ønskede effekt. Både af hensyn til beskæftigelsesforvaltningens ledelse, der er ansvarlig for projektets gennemførelse. Af hensyn til borgerne, der lægger skattekroner til. Og af hensyn til de ledige, der har brug for at komme ud på arbejdsmarkedet.

For det er grundlæggende en god idé at bruge kommunale kroner - endda store millionbeløb - hvis man i længden kan spare kommunen for endnu flere penge. Derfor er det klogt, at man har besluttet sig for at udvise en vis tålmodighed med projektet, selv om to af projektets elementer ikke har vist den effekt, som man havde beregnet. Man er, som en koncernchef for området siger til avisen, stadig meget tidligt i forløbet, og derfor er der stadig optimistiske forventninger om, at flere ledige kommer i arbejde som følge af de nye initiativer. Ikke mindst, fordi man nu er begyndt at stille mere håndfaste krav til de ledige, der deltager i projektet.

Realiteten er, at man indimellem skal tage chancer for at nå sine mål. I dette konkrete tilfælde har Odense Kommune taget en chance til 72,4 millioner kroner. Chancen er ikke taget på et løst grundlag, for man har lavet et grundigt forarbejde, herunder gennemgået eksempler fra andre kommuner, der har haft succes med tilsvarende indsatser, og desuden lavet egentlige business cases på de forskellige idéer i projektet. Samlet set har man derfor haft en begrundet forventning om, at man ville kunne høste økonomiske fordele af investeringen. Fordele, som nu viser sig at være mindre end først antaget.

Det er selvsagt aldrig tilfredsstillende, når man ikke når sine mål. Men de hidtidige erfaringer med projektet må ikke få kommunen til at ryste på hånden. Odense Kommune - og alle andre fynske og danske kommuner - skal fortsat tage initiativer for at skaffe ledige i job, for ingen er tjent med, at ledige går rundt på dagpenge eller kontanthjælp, alt imens virksomhederne mangler arbejdskraft. Derfor er det fortsat rigtigt - og helt nødvendigt - at man skærper indsatsen over for de ledige.

Og det skal selvfølgelig ske på en måde, så man samlet set sparer kommunale skattekroner. For ellers har direktionen brug for et klask bagi.