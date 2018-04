Tungest vejer alligevel et overfald på en kvinde og en bortførelse. Manden er tiltalt for at smadre døren til kvindens lejlighed i Svendborg, før han fór ind og tog kvælertag på hende. Det skete, ifølge anklageskriftet, 5. maj sidste år. Ved anholdelsen fandt politiet 8,62 gram amfetamin på manden. Tre dage senere, den 8. maj, opsøgte han og en medgerningsmand angiveligt en yngre mand i Vester Aaby. Offeret blev slået og sparket i hovedet og under trusler tvunget ud på en køretur i sin egen bil, inden gerningsmændene smed ham ud og kørte videre i hans bil.

Den tiltalte nægter alt, men han står svagt i den retssag mod ham, der startede onsdag formiddag og forsætter næste onsdag, for samtidig afviste han via sin forsvarer Kjeld Klausen at udtale sig om ét eneste af de mange forhold. "Don't let people know too much about you, until you understand their motives" hedder et opslag, han har postet på sin væg på Facebook.

Onsdag i næste uge afhøres blandt andet politifolk og de forurettede parter i voldepisoder, anklagemyndigheden har rejst tiltale for. Der er ikke udsigt til, at forsvarer Kjeld Klausen får let ved at finde formildende omstændigheder uden hjælp fra sin tavse klient, der blandt andet lader sine Facebook-venner vide: "My alonetime is sometimes for your safety."