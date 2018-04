Opfindere

Taulov: De vandt ikke finalen, men prins Joachim kiggede forbi deres stand og var imponeret over de to unge forskerspirer fra Fjordbakkeskolen i Taulov, Anna Lehmann Madsen og Silja Fredslund Nymark.

Anna Lehmann Madsen og Silja Fredslund Nymark deltog i dysten med deres teorier om støjdæmpning af vindmøller.

Ved hjælp af pelshår - og efter at have studeret blandt andet uglers flyvning - er det de to elevers pointe, at møllernes larm og refleksioner kan reduceres.

- Når en ugle flyver, er den lydløs, fordi den har en særlig måde at bryde turbulensen ved vingerne, forklarer pigerne, som havde skolens udstoppede ugle Olga med på deres stand.

Der deltog 50 hold fra grundskoler og 50 hold fra gymnasier i årets finale i Unge Forskere.