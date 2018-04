Efter valget i Grønland er det status quo for spørgsmålet om selvstændighed fra Danmark.

Spørgsmålet har fyldt en del i valgdækningen i Danmark, mens der er blevet fokuseret mere på de nære emner i Grønland. De to mest selvstændighedshungrende partier fik ikke prangende valg.

- Det betyder grundlæggende, at man er tilbage til rugbrødspolitikken. Der er bred enighed om, at man skal være selvstændig.

- Men også at det bliver hårdt arbejde med at udvikle infrastruktur, erhverv, uddannelse og det sociale område, før man er klar til det, siger lektor i arktisk kulturpolitik ved Aalborg Universitet Ulrik Pram Gad.

Mellem 1998-2002 arbejdede han for den daværende hjemmestyreregering.

Partii Naleraq (Pejlemærke) får fire mandater i parlamentet, hvilket er en fremgang på ét mandat, mens Nunatta Qitornai (Vort Lands Efterkommere) får et.

Begge partier udspringer af det socialdemokratiske Siumut-parti, som lægger ud med at forsøge at danne en koalition.

Partii Naleraq er stiftet i 2014 af tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, som forlod Siumut. Partiet ønsker selvstændighed fra 2021 - præcis 300 år efter, at missionæren Hans Egede indledte kolonitiden.

Nunatta Qitornai blev stiftet i 2017 af Vittus Qujaukitsoq, tidligere udenrigsminister. Han forlod Siumut efter at have tabt et kampvalg om formandsposten til landsstyreformand Kim Kielsen.

FAKTA: Her er valgresultatet i Grønland Samtlige 72 valgsteder i Grønland er onsdag morgen talt op efter tirsdagens valg.



De to store partier, socialdemokratiske Siumut og venstrefløjspartiet IA, der sammen med Partii Naleraq hidtil har dannet en bred koalition i Grønland, må notere en klar tilbagegang i forhold til valget i 2014, mens det socialliberale parti Demokraterne omvendt går markant frem.



Syv partier stillede op, og samtlige syv bliver repræsenteret i selvstyrets parlament.



Parlamentet har 31 medlemmer, og partiernes mandattal ser således ud med 2014-resultatet i parentes:



1. Siumut: 9 (11).



2. IA: 8 (11).



3. Demokraterne: 6 (4).



4. Partii Naleraq: 4 (3).



5. Atassut: 2 (2).



6. Samarbejdspartiet: 1 (0).



7. Nunatta Qitornai: 1 (0).







Her er valgresultatet i procent: (I parentes resultat fra valget i 2014).



1. Siumut 27,2 procent (34,3).



2. Inuit Ataqatigiit 25,5 procent (33,2).



3. Demokraterne 19,5 procent (11,8).



4. Partii Naleraq 13,4 procent (11,6).



5. Atassut 5,9 procent (6,5).



6. Samarbejdspartiet 4,1 procent (0).



7. Nunatta Qitornai 3,4 procent (0).



Kilde: Valg.gl.

Partiet har ingen fast dato for selvstændighed, men ønsker en fast plan.

- Begge partier havde håbet på flere stemmer, og der var fra Danmark nok en forventning om, at de ville betyde mere for valgkampen. Men de er endt med at få en relativ marginal position igen, siger Ulrik Pram Gad.

Minedrift var det store emne ved sidste valg og skubbede bag på diskussionen om selvstændighed. Men det er trådt i baggrunden nu på grund af blandt andet svingende priser for minedrift og politisk ustabilitet.

FAKTA: Syv partier kæmper om magten i Grønland Siden 2016 har Grønland været styret af en koalitionsregering med partierne Siumut, Inuit Ataqatigiit (IA) og Partii Naleraq.



Men det kan ændre sig efter tirsdagens valg til parlamentet i Nuuk, Inatsisartut, Landstinget. I alt syv partier har kæmpet om de 31 pladser, og samtlige syv bliver repræsenteret i det nye parlament.



Her kan du læse om de forskellige partier:



- De tre hidtidige regeringspartier:



* Siumut (Fremad) - får 9 mandater i parlamentet:



Stiftet i 1977 og funderet i socialdemokratisk tankegang. Har domineret grønlandsk politik siden hjemmestyrets indførelse i 1979. Frem til 2009 havde Siumut posten som landsstyreformand uafbrudt i 30 år.



Partiet fik 11 mandater ved valget i 2014. Aleqa Hammond, nu løsgænger i Folketinget, var formand før den nuværende partileder, Kim Kielsen. Hun måtte gå af efter misbrug af offentlige midler.



* Inuit Ataqatigiit (Folkefællesskabet) - får 8 mandater i parlamentet:



Også kendt som IA og etableret som parti i 1978. Grundholdningen er socialistisk, og partiet udgør venstrefløjen i grønlandsk politik.



Partiet arbejder for, at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk med ret til eget land. IA fik 11 mandater ved seneste valg, og partiformand Sara Olsvig fik flest personlige stemmer af alle.



* Partii Naleraq (Pejlemærke) - får 4 mandater i parlamentet:



Stiftet i 2014 af tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, som forlod Siumut.



Vil liberalisere fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Ønsker selvstændighed hurtigt og fik tre mandater i Inatsisartut ved sidste valg.



- Andre partier:



* Demokraatit (Demokraterne) - får 6 mandater i parlamentet:



Socialliberalt parti stiftet i 2002. Arbejder for en ansvarlig økonomisk politik. Fordoblede mandattallet ved seneste valg til fire.



* Nunatta Qitornai (Vort Lands Efterkommere) - får 1 mandat i parlamentet:



Stiftet i 2017 af Vittus Qujaukitsoq, tidligere udenrigsminister. Han forlod Siumut efter at have tabt et kampvalg om formandsposten til Kim Kielsen.



Ønsker plan for hurtig løsrivelse fra Danmark. Aleqa Hammond stiller nu op for dette parti.



* Suleqatigiisitsiut (Samarbejdspartiet) - får 1 mandat i parlamentet:



Dannet i 2018 som fortaler for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab.



* Atassut (Samhørighed) - får 2 mandater i parlamentet:



Borgerligt parti stiftet i 1978 blandt andet for at "modarbejde løsrivelse fra det danske rige". Ikke repræsenteret i Inatsisartut i dag, selv om partiet fik to mandater ved seneste valg.



Kilder: Ina.gl, naalakkersuisut.gl og sermitsiaq.ag.

Selv om de ikke fik prangende valg, er der alligevel to ekstra mandater til de to mest ivrige partier, som har cementeret sig i højere grad end før.

- Selvstændighedspartier fik ikke ligefrem en jordskredssejr. Men de har alligevel fået en vis opbakning, og der er tilbagegang for de mere pragmatiske partier.

- Selvstændigheden kommer, men den kommer ikke ligefrem rundt om hjørnet. Det er business as usual, siger Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik ved Grønlands Universitet.