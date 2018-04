Siden har både Koppers og Miljøstyrelsen været forbi for at tage prøver.

- Jeg forstår godt, at det er ubehageligt for bådejerne, og det er en træls situation for alle, men jeg er sikker på, dialog er den rette løsning. Nu skal det undersøges, om nedfaldet kommer fra Koppers, og så må vi tage den derfra, siger han.

Formand for Teknik- og miljøudvalget Per Jespersen forstår godt bådejernes frustration, men understreger at dialog er vejen frem.

Mere om Koppers Koppers Denmark ApS forarbejder tjære fra koksværker til forskellige færdigprodukter så som naftalin, tjæreolier og beg. Virksomhedens centrale anlæg er et tjæredestillationsanlæg og et naftalindestillationsanlæg, hvor tjæren adskilles i fraktioner til virksomhedens produkter.

I de seneste uger er flere bådejere nemlig gået fra nypolerede og skinnende rene både for kort tid efter at finde dem sværtet til i sort støv.

Nyborg: Sommeren står for døren, og klargøring af bådene er i fuld gang på vinterpladserne ved Nyborg Marina. Men stemningen blandt bådejerne er ikke just god i øjeblikket.

Da et lignende nedfald skete sidste år, fik bådejerne at vide fra Koppers, at de kunne kontakte Koppers' forsikring og få skaderne dækket.

Det samarbejde fremhæver teknik- og miljøformanden.

- Sidste år oplevede vi god velvillighed fra Koppers, og de skal helt sikkert ses som en medspiller i det her. Ingen er ude på at genere nogen, understreger Per Jespersen.

Men det er ikke den rigtige løsning, mener Martin Høier.

- Som bådejer har jeg jo kun interesse i hurtigt at få min båd ren og fin igen, så selvfølgelig går jeg i gang med selv at gøre den rent. Alternativt skulle jeg bruge en masse tid på at dokumentere og vente på forsikringen, mens min båd stadig er møgbeskidt. I stedet burde Koppers for eksempel sende et firma, der renser vores både, siger han.

- Og finde ud af at bremse de udslip, så situationerne slet ikke opstår, tilføjer Knud Jensen.

Der er endnu ikke svar på prøverne fra Miljøstyrelsen og Koppers, der skal vise, hvorvidt nedfaldet stammer fra virksomheden.