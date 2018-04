Sidste år fik Nyborg Kommune sin egen naturpolitik. Den følges nu op af en strategi på friluftsområdet, som blandt andet forpligter partierne til at arbejde for en stipulje. Samtidig skal der laves et digitalt friluftskort.

Nyborg: Friluftsliv for børn og unge er temaet for de kommuner rundt om i landet, der dyster om at blive årets friluftskommune 2018. Blandt dem, der håber på at komme i betragtning, er såmænd Nyborg. Kommunen, der ifølge en højst kontroversiel undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet har landets næstfattigste natur. Kun "overgået" af Struer i Nordvestjylland. Undersøgelsen blev ikke nævnt med et ord på byrådsmødet tirsdag. Her var byrødderne til gengæld var enige om at vedtage en ny friluftsstrategi, som kommer til at indgå i ansøgningen sammen med en liste over igangværende projektet på området. Strategien er en udløber af den naturpolitik for Nyborg Kommune, som byrådet vedtog i 2017, forklarede Venstres Anja Kongsdal. Hun glædede sig samtidig over, at Nyborg netop har ansat sin egen natur/kulturkonsulent, der blandt skal have fokus på formidling til børn og unge. Fra SF's Suzette Frovin lød der ros til det arbejde, der er gået forud for den nye strategi. Men, tilføjede hun, der er indtil videre tale om meget brede formuleringer, der skal følges op af handling. Og det stiller krav til politikerne om at afsætte de nødvendige midler.

Digitalt redskab