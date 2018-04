Rundspørge blandt byrådets partier viser stor velvilje til at sætte ind mod det kommunale forfald

Kerteminde: Tikkende bomber, kviksand og brandslukning. Der er blevet brugt mange kreative udtryk de seneste år om den svære situation Kerteminde Kommune er havnet i, efter politikerne i årevis har udskudt vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme, og konsekvenserne nu viser sig i form af påbud fra Arbejdstilsynet, utætte tage og kollapsede kloaksystemer.



I årevis har politikerne udskudt vedligeholdelsen af de kommunale skoler, idrætshaller og rådhuse. Der er i gennemsnit blevet brugt 29 kroner pr. kvadratmeter til vedligeholdelse om året, selvom anbefalingen lyder på 144 kroner. Og nu mærker vi konsekvenserne.



I 2016 måtte Langeskovhallen lukkes på grund af nedstyrtningsfare, i 2017 blev en børnehave i Munkebo rømmet, fordi børn og personale blev syge af skimmelsvamp, og senest er kloaksystemet brudt sammen under den tidligere Troelskærskolen i Munkebo, hvor kulturhus, 10. klassecenter og demensplejehjemmet Troelskær holder til.



Over de næste fire år har byrådet afsat 18 millioner kroner til at indhente det forsømte, selvom fagfolk vurderer, at opgaverne koster minimum 25 millioner at udføre.



Vi har de seneste uger sat fokus på det kommunale forfald, og dette er sidste afsnit af serien. En rundringning til byrådets partier viser, at situationens alvor er gået op for politikerne. Der er udbredt enighed om, at det forsømte skal indhentes, og at der skal afsættes de fornødne millioner til at få skabt et overblik over situationen:

Borgmester Kasper Olesen (S)

- Jeg mener, vi har lært lektien, at det er dyrere at udskyde problemerne. Jeg ser løsningen som en to-deling. Den ene er at få skabt en liste over standen af vores bygninger kombineret med, hvor mange brugere, der er i de pågældende bygninger. Der kan jo være en bygning, hvor forholdene er dårligere end en anden, men hvor der måske kun er 15 brugere. Vi ønsker også, at der bliver lavet nogle helhedsplaner for de enkelte byområder, så vi ikke den ene dag står og lapper det ene sted og så bagefter træffer en beslutning på tværs af det. Vi skal kigge på, hvordan vi får færre kommunale kvadratmeter, ellers er vi nødt til at skrue gevaldigt op for det beløb, vi bruger på vedligeholdelse og renoveringer. Og de penge skal jo findes andre steder, siger Kasper Olesen.

Jesper Hempler (SF)

- Det her er ikke specielt godt politisk arbejde. Det er et svigt igennem mere end 20 år. Men jeg tror, det er en naturlig reaktion, når riget fattes penge, at skære her. Det er først, når det regner ind gennem taget og det stinker af kloak, at man bliver opmærksom på det. Vi bliver nødt til at tage det alvorligt, for ellers går det alligevel ud over de varme hænder, når tingene falder sammen om ørerne på os. Jeg tror på, at vi kan løse det her, men det er et langt sejt træk. Lige nu bliver vi ramt af de der tikkende bomber. Vi bruger alle pengene på brandslukning, og det er noget lort. Hvis der er behov for mere manpower for at få overblik i en periode, så vil jeg gerne være med til at kigge på det.

Hans Luunbjerg (V):

- Det er ikke nogen særlig god sag at profilere sig på politisk, og det er derfor, vi er havnet i den her situation. Alle politikere har vidst det her. Vi har helt bevidst skubbet det foran os, men nu går den bare ikke længere. Det er en tikkende bombe under os. Vi er nødt til at sætte et rimeligt beløb af hvert eneste år, og så må vi give hinanden håndslag på, at det nytter altså ikke at bide af det her.

Jutta Nielsen (Ø)

- Vi er nødt til at afsætte nogle flere ressourcer, så vi får det her efterslæb indhentet. Hvad angår indendørs renoveringer er der nogle skoler, der har et kæmpe efterslæb. Vi ønsker, at der skal undervises i sund livsførelse, og så duer det jo ikke, at de skolekøkkener, hvor undervisningen skal foregå, slet ikke lever op til moderne standarder. Eleverne skal være førende i naturfag, men faciliteterne halter bagefter. Det bliver bare værre og værre. Pengene skal findes ved at reducere de kommunale kvadratmeter. Der er meget, der taler for, at vi får flere folk ud i front. Ud i skolerne og daginstitutionerne. Færre på rådhusene.

Terje Pedersen (DF)

Som politiker er det en meget ubehagelig situation, vi er havnet i. Det er ikke rart, når vores bygninger står og forfalder. Det skal løses ved at sætte flere penge af til det, og det er nok ikke noget, vi får løst i år, for det kræver, at vi skærer andre steder. Vi har talt om, at Hans Tausencentret er en dyr post at have. Det bør rives ned, og så kan det være, man kan indlogere brugerne i eksisterende bygninger. Og så er der Langeskovhallen. Det er en ret dyr post, hvis der kommer råd i konstruktionen.

Klavs Norup Lauridsen (K)

Vi skal prioritere, at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af bygningernes stand, hvor meget de bliver brugt osv, og hvis der er behov for flere folk til det, må vi jo lytte til det. For vi skal simpelthen et spadestik dybere, så vi bedre kan prioritere fremover. Derudover har vi for mange kvadratmeter. Et lille konkret eksempel på et stort problem er Rema-1000-bygningen i Langeskov. Hvis der blev bibliotek og kulturhus her, kunne man skille sig af med et gammelt bibliotek, det gamle Hans Tausen Centret i Birkende og man kunne måske endda sælge det gamle rådhus i Langeskov og få en privat aktør ind i stedet for.

Allan Thomsen (B)