- Man kan godt mærke, at danskerne er blevet dobbelt så rige siden min barndom. Det afspejler sig i hele vores måde at være i verden på. Og denne dobbelte velstand kommer også til udtryk henne i konfirmationsbilledet. Jeg vil også vædde med, at man får cirka dobbelt så meget i konfirmationsgaver, som man fik dengang, og der vil være meget prestige forbundet med pengegaverne. Alt er ligesom på et andet niveau.

- Det, jeg oplever, er, at festerne jo mest af alt minder om en bryllupsfest i miniudgave. Da jeg blev konfirmeret, var det noget med at være i kirken og så hjem til suppe, steg og is med den nærmeste familie. Det var sådan, det var dengang. I dag er der en helt anden forbrugsfest. Nogle børn bliver ligefrem hentet i Ferrari, og kjolerne til pigerne kan virkelig løbe op i høje beløb. Festen, ja den skal have en ordentlig én på nakken, fortæller hun og understreger, at der selvfølgelig er tale om en generalisering.

Vi har jo ønskebørn i dag. Det er jo små trofæer og projekter, som nu når hen i 14-15-årsalderen, og det skal markeres med et ordentligt brag. Det betyder ikke så meget, at man siger ja til gud, det er ligemeget. Det vigtige er festen. Derfor er der også rigtig mange, der holder 'nonfirmationer', hvor de har taget et aktivt fravalg af Gud. Men festen skal være der alligevel. Christine Feldthaus, livsstilekspert

Helt generelt har tiden gjort konfirmanden til en mere aktiv medspiller.

- Det nye i forhold til tidligere er, at konfirmanden også er en forbruger. I gamle dage var konfirmanden et barn, der skulle hen og sige ja i kirken. I dag er konfirmanden en målgruppe, som man kan sælge noget til. Der bliver jo ligefrem lavet magasiner målrettet konfirmanderne. 'Vi unge' har for eksempel et konfirmationstillæg, hvor de kan få tips til at lakere negle og pynte toilettet og så videre. Det er helt vildt, fortæller hun.

Konfirmanden får også lov at bestemme meget mere, end de gjorde tidligere.

Og selvom der vil være stor forskel på, hvor meget den enkelte familie kan bruge på en konfirmation, vil de unge ikke mærke meget til forskellen.

- De unge er i dag sammen med nogen, der ligner dem selv. I gamle dage gik grossersønnen og skraldemandsdatteren i samme klasse. I dag har de rige sendt deres børn i privatskoler, så man vil ikke ofte opleve, at den - for at bruge et lidt plat udtryk - 'fattige elev' sidder ved siden af den meget 'rige elev', forklarer hun.

Ifølge en undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Nordea i 2016 bliver der brugt omkring 30.000 kroner på en gennemsnitlig konfirmation.