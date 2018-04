Når flere end 4000 fynske unge dette forår siger ja til gud i kirken, er de på mere end én måde på vej til at blive voksne mennesker. Med dagen følger både gaver og penge, og de unge bliver i stand til at forbruge på en helt anden måde, end de tidligere har kunnet.

En konfirmation er en lukrativ dag. Ifølge en undersøgelse, som TNS Gallup foretog for Nordea i 2016, kan en gennemsnitlig konfirmand forvente at få imellem 26.000 og 27.000 kroner i pengegaver.

- Det er formentlig den største pose penge, de unge nogensinde har haft i hænderne. Derfor kan det være godt at tage stilling til, hvad man skal bruge dem til, fortæller Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Han har tre gode råd:

1) Først er fremmest er det ikke smart at tage alle kontanterne med i tasken, når man skal ud på Blå Mandag. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2017 i alt 3819 anmeldelser af tyverier begået mod børn og unge unge i alderen 10-19 år. Det gør ikke noget, at man har en mindre sum med i kontanter, men Brian Friis Helmer foreslår, at man sætter de fleste af pengene ind på en bankkonto og tager et hævekort med ud i byen. På den måde kan man nå at spærre sit kort, hvis man får pungen stjålet. Mange banker har hæveautomater, hvor man kan sætte kontanterne ind uden for bankernes åbningstid.

2) Endelig bør man sætte sig ned med sine forældre og tage en snak om, hvad pengene skal bruges til. Måske har den unge nogle ønsker til smykker eller gadgets, som han eller hun gerne vil bruge sine penge til. Lav et minibudget og find ud af, hvor mange af pengene, der skal bruges nu og her.

3) Lav en opsparing. De mange konfirmationspenge er en god anledning til at øve sig i budget og økonomi. Mange banker har særlige tilbud til unge konfirmander, der kan få en god rente, hvis de sætter pengene ind på en opsparingskonto. Brian Friis Helmer anbefaler, at man afsøger markedet og vælger den løsning, der passer til dig. Det vigtigste er, at man lærer at spare op.