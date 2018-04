Knap en halv million kroner. Så meget kunne Børnesagens Fællesråd i år uddele til i alt 154 trængte familier, der havde brug for en ekstra håndsrækning til dette års konfirmationer.

Børnesagen uddelte i marts konfirmationsstipendier for i alt 92.500 kroner til fem tvillingekonfirmationer og 30 almindelige konfirmationer, men måtte dengang give afslag til 119 kvalificerede ansøgninger på grund af begrænsede midler.

Kort efter modtog man så en donation på 324.275 kroner fra Fodboldfonden til konfirmationsstipendier til socialt udsatte unge.

- Børnesagens konfirmationsstipendier gør en kæmpe forskel og er med til at inkludere udsatte unge i fællesskabet. Vi er derfor dybt taknemmelige for donationen fra Fodboldfonden, der gør det muligt at imødekomme samtlige ansøgere, der falder inden for vores kriterier, siger sekretariatschef Inge Marie Nielsen i en pressemeddelelse.

Som hovedregel bliver der givet 2.500 kroner per konfirmand og 3.500 kroner, hvis der er tale om tvillingekonfirmander.

Fodboldfonden glæder sig over, at de kan være med til at hjælpe flere udsatte familier til en bedre konfirmation.

"Vi har et mål om at hjælpe alle familier, der ansøger om hjælp via stipendieprogrammet og opfylder kravene for at få et stipendium", skrev Stine Schmeichel og Christine Kvist fra Fodboldfonden dengang i et opslag på Facebook.

Flertallet af ansøgerne til Børnesagens konfirmationsstipendier er eneforsørgere på kontanthjælp. Ansøgerne beskriver typisk, hvordan de seneste års reformer på socialområdet, særligt kontanthjælpsloftet, har slået bunden ud af en i forvejen skrøbelig økonomi. Mange af ansøgerne er yderligere ramt af alvorlig psykisk eller fysisk sygdom.

Sidste år blev 45.372 unge konfirmeret i folkekirken. Det svarer til 67,8 af alle unge, viser tal fra Kirkeministeriet.