Faaborg: Løftet om 10 ekstra elever til Faaborg Gymnasium, så elevtallet på næste årgang bliver 65, var en god nyhed for gymnasiet, men det har også skabt en lidt vanskelig situation for gymnasiets ledelse.

Faaborg Gymnasium I første omgang havde kun 54 elever søgt om at starte på Faaborg Gymnasium i år.Med det elevtal skulle gymnasiet i gang med en større fyringsrunde, fordi der manglede otte mio. kroner på næste års budget.



I sidste uge stod det så klart, at gymnasiet kan få tilført elever fra gymnasier i Odense og Svendborg, så elevtallet bliver 65.



Gymnasierne får tildelt midler i forhold til, hvor mange elever de har (taxameterprincippet).



Gymnasiet i Faaborg har tilknyttet 39 lærere.

65 elever udløser nemlig per automatik en tredje klasse, idet der maksimalt må være 28 elever i en gymnasieklasse. Men gymnasiet har ikke råd til lærerkræfter til tre klasser, som det ser ud lige nu, siger rektor Sophie Holm Strøm.

- Vi har været i gang med at regne og er nået frem til, at vi faktisk ikke har råd til at køre med så få elever i den tredje klasse. Vi har elever nok til tre små klasser, men på den måde taxametersystemet er skruet sammen på i dag, har vi ikke råd til det. Så vi har bedt ministeriet om hjælp, siger hun.

Hvilken hjælp vil I gerne have?

- Jamen det kunne jo være økonomisk hjælp, hvad jeg desværre ikke tror, at de vil være indstillet på. Det kunne også være en dispensation i forhold til klasseloftet. Vi vil få nogle valghold med relativt få elever, og så kunne vi måske få lov til at have lidt flere elever i vores stamklasser, siger Sophie Holm Strøm.

Så I vil nøjes med at oprette to stamklasser?

- Det er det, økonomien peger i retning af, men det er ikke besluttet endnu. Det er noget af det, ministeriet skal tage stilling til, siger hun.

Men der er ikke meget tid at løbe på. På gymnasiets bestyrelsesmøde tirsdag den 1. maj skal det besluttes, hvilken kurs gymnasiet skal tage. Politisk efterspørger Sophie Holm Strøm på den lidt længere bane nogle af de samme løsninger, man har fundet på universitetsområdet.

- Her har man jo valgt at sige, at det er vigtigt for os, at man har adgang til uddannelser også i de tyndt befolkede dele af Danmark, og man har derfor forhøjet udkantstilskuddet. Politisk er der behov for at kigge på tilskudsmodellen, hvis man ønsker at bevare ungdomsuddannelser i de tyndt befolkede dele af Danmark, siger hun.