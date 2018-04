Tre af hovedaktionærerne i robotvirksomheden MIR kan se frem til store tre-cifrede millionbeløb, efter at amerikanske Teradyne har købt fynske Mobile Industrial Robots. Blandt dem er direktør Thomas Visti, som også tjente et pænt beløb, da Universal Robots blev solgt til Teradyne - penge han investerede nogle af i netop MIR.

Han tjente et pænt millionbeløb, da amerikanske Teradyne købte Universal Robots i foråret 2015, men nu står direktør og medejer af Mobile Industrial Robots, Thomas Visti, til at sætte et endnu større trecifret millionbeløb ind på kontoen.

Visti valgte nemlig klogeligt at investere nogle af sine millioner i den ny spirerende robotvirksomhed, som med rekordfart er vokset så hurtigt, at amerikanerne har valgt at købe den også.

I nærheden af 459 millioner kroner ud af de 1,7 milliarder kroner, som den amerikanske koncern lægger for fynske MIR, tilfalder Visti, som kom sig ind i virksomheden allerede i 2014. I hvert fald hvis man regner med den ejerandel på godt 27 procent, som er angivet i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Visti kom ind, før virksomheden havde solgt en eneste af sine mobile robotter, men siden er der produceret så mange MIR100 og senere også MIR200-robotter, at Visti og Co. har formået at sætte sig på markedet for mobile robotter.

Det er ikke kun Thomas Visti, som kan glæde sig over, at han valgte at placere en del af sine penge i MIR for tre fire år siden. Det kan de to andre hovedaktionærer - stifter Nils Jul Jacobsen og investor Søren Michael Juul Sørensen - også med ejerandele på linje med Visti ifølge ejerregistret. De øvrige minoritetsejere i ejergruppen bag MIR kan dog også glæde sig, og det er ikke hvem som helst, der er medejere af firmaet.