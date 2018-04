To projekter fra SDU er de resterende modtagere af penge fra udviklingsfonden. Biologisk Institut og Mærsk Mckinney Møller Instituttet får henholdsvis 130.000 og godt 177.000 kroner til projekter, der begge har med droner at gøre.

Firmaet Mud2Green er tildelt 200.000 kroner til at udvikle et anlæg, som skal rense og separere de farlige stoffer i mudder, som er blevet boret op af jorden.

Institut for Fødevarer i Årslev får 200.000 kroner til at undersøge, om det kan lade sig gøre at få visse del af LED-lys til at skabe endnu mere smag i krydderurter.

De største pengeposer blev uddelt via Energi Fyns Udviklingsfond, som støtter projekter inden for energiudvikling og tekniske løsninger. Fem projekter skal dele godt en million kroner.

Det nye veteranhjem i Odense får 100.000 kroner til at anlægge "Veteranernes have", mens H.C. Andersen Paraden får 75.000 kroner, som skal bruges på at udvikle og fremtidssikre paradens scene, som i forbindelse med omdannelsen af indre Odense by flyttes permanent til Eventyrhaven.

Energi Fyns administrerende direktør Bent Agerholm glæder sig over endnu en veloverstået uddeling af fondspenge:

- Projekterne har alle det til fælles, at de medvirker til at skabe glæde, gavn og udvikling for Fyn og fynboerne, fortæller Bent Agerholm.

Energi Fyns to fonde blev stiftet i 2005 med det formål at medvirke til at udvikle Fyn. Fondene har siden da uddelt fondsmidler til tæt på 200 forskellige projekter på hele Fyn.

- Fyn bobler af gode ideer, gejst og engagement. Og at dømme ud fra antal af ansøgninger, som fondene har modtaget siden etableringen, så er de gode ideer ikke blevet mindre med årene. Snarere tværtimod. Som fynboernes energiselskab betyder det meget for os, at vi med vores to fonde kan støtte projekter til gavn for fynboerne og udviklingen på Fyn, siger Bent Agerholm.

De to fonde har hver deres bestyrelser, der begge har Energi Fyns bestyrelsesformand Søren Thorsager som formand. Blandt øvrige medlemmer i de to fondsbestyrelser kan nævnes SDU-rektor Henrik Dam, borgmester Morten Andersen (V) fra Nordfyns Kommune samt Jytte Reinholdt, som er formand for Fynsk Erhverv.