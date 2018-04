- Det kommer de også, lover formanden for Teknisk Udvalg Regitze Tilma (V) og afslører, at der er afsat 120.000 kroner til bedre skiltning foran Kulturøen.

Middelfart: Panoramabiografen og Brasserie Svanen har flere gange udtrykt ønske om en større synlighed på Kulturøen, senest i forbindelse med kommunens plan for at skabe mere liv på pladsen foran den zinkgrå bygning.

Nu melder musikforeningen God og Underholdende Folkemusik, GUF, sig i koret. Foreningen står bag 5-6 koncerter på Kulturøen hvert år, og formand Jørgen Rahbek er utilfreds med, at han hverken inden for eller uden for har mulighed for at fortælle forbipasserende om koncerterne.

- Hvis kommunen ønsker en kulturø fuld af kultur, hvad jeg går ud fra, de gør, så må de også give os og andre aktører på øen en chance for at fortælle, hvad vi laver, siger Jørgen Rahbek.

Han ønsker sig en stor kalender, der klart og tydeligt fortæller om husets aktiviteter både i foyeren og ud til Havnegade, så folk ikke kan undgå at opdage, hvad der venter det kommende halve eller hele år.

Han har desuden et ønske om, at Middelfartsalen, som GUF benytter til sine koncerter på Kulturøen, får et nyt navn, der bedre fortæller, hvad salen bruges til.

- Et oplagt navn ville være Sigfried Petersen Salen, opkaldt efter en af områdets store kulturpersonligheder, ordet Middelfarsalen, fortæller jo ingenting, siger Jørgen Rahbek, der har et tredje opråb til Middelfarts politikere omkring Kulturøen.

- Den midlertidige parkeringstilladelse på en halv time ved indgangen, koncertarrangører kan få i øjeblikket, er ikke nok til, at hverken vi eller kunstnerne kan nå at slæbe grej ind, og vi har inden for ganske kort tid nået at få to parkeringsbøder, det virker nærmest som en slags chikane, mens man laver et stykke frivilligt arbejde, siger Jørgen Rahbek.