Fjernvarme Fyn er nu begyndt at opføre den varmecentral, der skal omdanne overskudsvarme fra Facebook-datacenter til varme i radiatorerne for 6900 husstande.

Tietgenbyens varmecentral, som anlægget døbes, skal ikke kun pumpe varme fra Facebooks serverhaller videre. Kølevandet fra Facebook kommer til at være blot 25-30 grader varmt , så opgaven bliver også at hæve temperaturen med yderligere 45-50 grader, inden det sendes ud til forbrugerne.

Lige over for Facebooks enorme byggeplads på M. P. Allerupsvej i Tietgenbyen er Fjernvarme Fyn nemlig nu gået i gang med anlægsarbejdet på et stort overskudsvarmeanlæg.

Planerne om, at Facebooks kommende serverpark skal medvirke til opvarmning af huse i Odense, er et skridt tættere på.

Selvom man ikke ligefrem brænder sig på det kølevand, Facebook gratis forærer fjernvarmeselskabet, er der både økonomi og grøn ræson i øvelsen, mener Kim Winther, forretningsudviklingschef i Fjernvarme Fyn:

- Det er en gratis overskudsvarme, og den er konkurrencedygtig, fordi afgifterne er sat så meget ned, at det vil komme til at konkurrere med biomasse. Jeg vil ikke gå så langt som at love, at vi kan sætte vores i forvejen lave varmepris ned som følge af varmepumpeanlægget. Men det betyder, at overskudsvarmen fra Facebook gør varmen lidt grønne, uden at det kommer til at påvirke varmeprisen, siger Kim Winther til avisen.

Servervarmen kommer nemlig til indgå i Fjernvarme Fyns ambition om inden 2030 helt at droppe kulfyring. Det skyldes, at det kommende dataenter ifølge Facebook kommer til at bruge 100 procent grøn energi.

Med overskudsvarmen vil Fjernvarme Fyn dermed nå en kulfyringsandel på omkring 25 procent, mens biogas, træflis, halm - og altså varme fra datacentret - vil udgøre de resterende 75 procent.