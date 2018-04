Nyborg: En container tilhørende en håndværkervirksomhed, der er i gang ved udbygningen af Nyborg Private Realskole på Enghavevej, blev natten til tirsdag tømt for værktøj for 40.000 kroner.

Det oplyser Mette Kjær, politiassistent ved Fyns Politi, som betegner det som et af de større tyverier af slagsen.

Gerningsmanden eller -mændende brækkede låsen på containeren på et tidspunkt mellem mandag 23. april klokken 16 og tirsdag morgen, og så var det rent tag selv-bord for værktøjstyve. Tyvekosterne omfatter to stk. Milwaukee-borehammer med støvsuger, to batterier og lader, to stk. Bosch-batterilader, en krydslinielaser inkl. stativ, en Bosch-multicutter, en Bosch AVA-højtaler, en sømpistol, en Baier-diamanttrilleskærer og tre Lemwigh-Müller-projekttavler.

At de fleste af genstandene har indgraveret firmaets navn, stoppede ikke tyvene. Men bliver man i de kommende dage tilbudt mistænkeligt billigt værktøj, bør man se efter eventuelle indgraveringer. Containeren tilhører Ålborg-virksomheden Intego.