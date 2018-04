FJORDAGER: Fjordager Fodbolds ungdom får ekstra inspiration til træningen på mandag. Her dukker nemlig to af OB's superligaspillere og to spillere fra de stribedes U19-ligahold op for at deltage i træningen fra klokken 17. Autografer skrives efter træningen, der er kommet i stand via Fjordagers deltagelse i Øens Hold-samarbejdet med OB. (RAS)