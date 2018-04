Der er stadig et godt stykke vej til, at alle virksomheder kan erklæres klar til de nye data-regler, der træder i kraft den 25. maj som led i EU's persondata-forordning GDRP.

En fynsk analyse, lavet af A&B Analyse for et andet fynsk firma, HR-Skyen, viser, at godt en tredjedel af de adspurgte virksomheder ikke er klar til GDRP.

- Reglerne kommer grundlæggende til at ændre den måde, virksomhederne arbejder på. Hvis de ikke ændrer for eksempel den måde, oplysninger sendes rundt i mail, kommer de til at arbejde ulovligt allerede i næste måned, siger Ali Cevik, direktør i HR-Skyen.

Undersøgelsen viser, at en lille tredjedel af virksomhederne slet ikke kender de nye regler. 31,3 pct. svarer, at de ikke har hørt om EU's nye regler.

- I de her tider, hvor Facebook er blevet grillet for at bruge persondata, bør alle virksomheder sætte sig grundigt ind i reglerne om persondata. At så få kender til de nye regelsæt er meget opsigtsvækkende, tilføjer Ali Cevik.