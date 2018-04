Langeskov: Politiet måtte tilkaldes efter en påkørsel i Rynkeby tidligt på aftenen tirsdag den 24. april.

Det skete, da Kim Andreasen kom kørende gennem Rynkeby. Han kørte stille og roligt, fordi han skulle forbi noget vejarbejde.

- De to mænd, der kørte bag mig, kørte helt oppe i bagskærmen på mig, fortæller Kim Andreasen.

Med et let tryk på bremsen et par gange, så bremselygterne lyste, prøvede han at signalere til den bagvedkørende bilist, at han skulle sænke farten og holde afstand. Det viste sig at være for provokerende.

- De rakte fuckfinger og lavede knytnæver til mig. Det kunne jeg se i bakspejlet.