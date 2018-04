Årets udgave af Hjerterdametouren byder på et nyt tiltag for piger. De kan nemlig deltage på en længere rute.

Ringe: En kortere juniorruter på stisystemet i Ringe for piger i alderen 8-14 år.

Det har i de senere år været en af ruterne, når cykelløbet kun for kvinder, Hjerterdametouren, er blevet skudt i gang. Men når endnu en udgave af løbet finder sted den 25. august, bliver det med en ny mulighed for de yngste deltagere.

Juniorruten bliver nemlig en del af ruten på 25 kilometer, oplyser folkene bag Hjerterdametouren i en pressemeddelelse.

"Vi har kunne mærke, at mange af pigerne faktisk har mod på større udfordringer. Derfor tilbyder vi i år, at pigerne kan køre med på 25 kilometer-ruten med følgeskab af voksne, der sørger for, at pigerne kommer trygt og sikkert rundt på ruten", lyder det i pressemeddelelsen.

Kniber det med kræfterne, så vil der være mulighed for at blive hentet på halvvejen. Det betyder, at man skal kunne cykle mindst 12,5 kilometer.

Prisen for deltagelse på Juniorruten er stadig 195 kroner plus et gebyr. Og af deltagergebyret bliver der stadig doneret 100 kroner til Hjerteforeningen.

Hjerterdametouren har i øvrigt fået et sponsorat fra TrygFonden. Det er 25 cykelhjelme, og de gives videre til de juniorpiger, som tilmelder sig Hjerterdametouren. Det er først til mølle-princippet, idet cykelhjelmene gives til de første 25 tilmeldte piger.

Igen i år vil der være ruter på 100 kilometer, 50 kilometer og 25 kilometer til de voksne. Desuden kan man også deltage på mountainbike. Man kan læse mere om løbet, hvor der samles ind til Hjerteforeningen, på www.hjerterdametouren.dk. Her kan man også tilmelde sig.